夏日的一天，園裡的果子就要成熟了，一個個果子像彩色燈籠掛滿樹枝，風兒一吹，醉人的香氣飄散得很遠很遠。

這天，有個身披金色鎧甲的先生來到了果園，他像一個威武的壯士，站在果樹媽媽的跟前，自我介紹說：「我叫金龜子，有特殊技能會提煉黃金，看，我的全身都塗滿了金子，多美呀！」

果樹媽媽迎著陽光一看，他的全身果然金翅金鱗，長得英俊瀟灑。果樹媽媽問：「你的黃金對我能有什麼用處呢？」金龜子笑了笑說：「我們可以合作，製造黃金塗在你的果子上，你的果子就會早早成熟，免受早霜的侵害呀！」

果樹媽媽想起了，那年收成不好，果樹受到早霜的襲擊，果子根本賣不出去。想起過去的慘痛教訓，果樹媽媽不禁傷心了起來。金龜子的一番話，使善良的果樹媽媽相信了，就說：「既然有這麼多好處，那我們就合作吧。」

金龜子很快將一眾弟兄們領進了果園，在果樹上修建一個個黃金製造的車間。果樹媽媽天天想著製造黃金的事，她想黃金真的製造出來以後，她的孩子們就身價倍增了，多幸福啊。

幾天後，果樹媽媽在夜裡就聽見孩子們悄悄哭泣。她想，這是怎麼回事呢？有天，她藉著月光仔細一看，哎呀！這些金龜子們都悄悄鑽進了果子，在果子裡修築房屋！果樹媽媽頓時驚覺自己受騙了，金龜子是個大騙子！可現在該怎麼辦呢？

果樹媽媽悔恨自己當初眼睛不亮，冥思苦想著，終於想出個辦法。她想，人是最聰明的，為什麼不請他們幫忙呢？

這天，她的主人果農來到果園裡，她用一片綠葉兒悄悄將一隻金龜子拍掉在他的臉上。果農一看，驚叫一聲：「不好，果樹起蟲子了！」那果農又仔細查看了一些果子，發現了一些果子已經受害，心情十分焦急。

不久，只見果農在果園裡面噴灑起一陣陣的煙霧。說來也怪，那些身披金鎧甲的先生和他的弟兄及兒孫們，煙霧噴灑過後都紛紛昏死落在樹下了。

果樹媽媽牢記了這次的教訓：她說，今後，千萬不能以貌取人，更不能輕信別人的花言巧語！