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康州旅行

李愛麗（紐約，人力中心中文學校）

放假了，爸爸媽媽告訴我，我們要去康州玩，我聽了很開心，我要跟爸爸媽媽、姊姊和表姊一起去康州玩三天。

第一天，我們很早就起來，準備開車去康州，到那裡要四個小時的車程。中午，我們在自助餐廳吃午飯，然後繼續開車。幾個小時後，我們終於到了康州。我們先去飯店，當我走進房間，躺在那張柔軟的床上，就覺得很想睡覺了，但我們還要去外面的餐館吃晚飯。吃完晚飯後，我們回到飯店，先去健身房鍛鍊一會兒，還游了泳，就結束旅程的第一天。

第二天，大家八點起床，在飯店吃過早餐，爸爸帶我們去附近的賭場看看，那裡很大也很漂亮。爸爸媽媽以前曾在那裡工作，所以他們碰到了很多老朋友，我們逛了一會兒就離開了。

午飯後，我們先去一個滑冰場玩，之後又去了爸爸朋友的家。她家裡養了一隻狗，特別可愛！

晚上我們回到飯店，又去健身房運動了一下，然後就回房間看電視休息了。

最後一天，我們先去一家商場逛，但那裡的商品都很貴，我們什麼東西都沒有買。隨後，我們回到爸爸朋友的家裡吃午飯，我們買了漢堡、薯條、雞塊和可樂。

下午我們就準備回新澤西州了。途中我們經過了一個公園，還有瀑布。因為高速公路上塞車了，我們很晚才回到家。

旅行結束後，我躺在床上回想了很多。康州的景色很美麗，那裡的人很純樸，對我們也很好。我們去過很多地方，都很好玩。康州是我出生的地方，所以這次旅行對我來說是舊地重遊，令人難忘。希望以後還有機會去康州玩。

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