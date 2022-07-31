我的媽媽是一位很時髦的女士，她留著短髮，戴著漂亮的眼鏡，看起來聰明能幹。我媽媽一年四季都喜歡穿裙子，她身形瘦小，穿套裝裙子非常好看。

我媽媽是一個非常聰明的人，她畢業於耶魯大學 法律學系，是一名律師。同時，她也很喜歡數學和人文科學，還有唱歌，跳舞也不錯。她在做任何事的時候，都很認真、很負責任，而且高要求、高效率。

我媽媽非常愛我和我的弟弟，雖然她很忙，但她還是每天早上六點鐘起床，為我們準備好早餐、整理好書包。每當我不開心的時候，或是需要幫助的時候，我的媽媽總會耐心地輔導引領，給我正能量，她都會從自身的經驗出發，給我鼓勵和建議。媽媽就像我的盾牌。她是一位偉大的母親，我會愛她一輩子的。

吳尚儒（紐約，人力中心中文學校）

我的媽媽四十多歲，個子不高，不胖不瘦。她的頭髮又黑又亮，鼻子上架著一副眼鏡，樣子十分親切。

我的媽媽非常愛我、關心我。記得有一次，我生病發高燒，媽媽一夜都沒睡好，她一會兒給我量體溫，一會兒給我水喝，還一直不停地安慰我。媽媽陪我度過了那個難受的夜晚，在她的細心照顧下，第二天我就康復了，媽媽真是辛苦了！

我的媽媽也喜歡養各種花花草草。我們家有很多綠色植物，像是虎尾蘭、萬年青，還有玉樹等等。媽媽總是耐心地照料它們，給它們澆水，把它們放在陽光充足的地方。媽媽說這些植物可以淨化空氣，帶來好心情。

我的媽媽非常有愛心，她的愛給我帶來美好的生活。我最愛的人就是我的媽媽！