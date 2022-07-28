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最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

快樂是什麼

范熙旼（紐約，華僑中文學校）

快樂是什麼呢？對我來說，快樂就是我們心裡的一種感情：快樂就是幸福，快樂就是可以瞭解自己生活的意義、可以享受我們天天的日常生活。

快樂就是有人愛！當太陽每天冉冉升起，我起床後都能和家人一起吃愛心早餐，爸爸每天早上都會開車送我們上學，媽媽每天都在我身邊幫助我、照顧我，還有我的三姨媽，她每天都會帶各種各樣好吃的食物回家，還會煮美味可口的晚餐，以及我的姊姊……雖然她有點煩，但有時候也傻得可愛，不論我遇到什麼事情，姊姊總是會支持、鼓勵我，這就是我幸福快樂的來源！

快樂就是有事做！《短歌行》是曹操詩作中的名篇之一，寫了「對酒當歌，人生幾何？」我覺得我要如詩中所說，「一邊喝著酒，一邊唱著歌」般享受生活，我很高興可以活在這個繁華世界裡。

我喜歡音樂，所以就學了很多不同的樂器；我喜歡畫畫，所以我就和不同老師學習不同畫法；我喜歡中國博大精深的傳統文化，還有中國悠久的古代歷史，所以我努力地學習中文。

所有我喜歡的事情，我都想去做一做、學一學、試一試，我知道我有這個能力，我也知道愛好有好有壞，不論好壞，取其精華、去除糟粕。

千里之行，始於足下，重要的是帶著快樂的心，享受整個學習的過程，不論是好還是壞，都好。用快樂、真心努力，那也就足夠了！

只要有快樂，我們的人生就什麼都不缺！

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