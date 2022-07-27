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唐明敏（台灣）
2022-07-27 02:00
不識你的真面目
不知你的真姓名
我愛你的大圓鼻
茸茸的白眉毛
翹翹的白鬍鬚
大大的船長帽
愣愣的一雙眼
給我簽個卡通名
證明卡通不是夢
只要相信就成真
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