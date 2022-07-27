文森和爸媽到溫哥華探望姑媽，住在不列顛哥倫比亞大學 裡。校園到處花團錦簇，還有一個人類學博物館 ，展出很多圖騰柱和九千多件其他展品。圖騰柱倉庫經過抗震設計，比博物館本身還結實，圖騰柱的寶貴可見一斑。

這次參觀令文森感到震撼，以前他不知道圖騰柱可追溯至一萬年前，而且與原住民 生活息息相關。傳說當時資源豐富，有取之不盡的鮭魚等食物，有巨大的紅杉和雪松，原住民在漫長的冬日和夜晚創造出圖騰柱等文化藝術。這對文森來說，這有點不可思議啊，他索性買幾本書探究。

圖騰柱主要分布在北美太平洋西北沿岸地區，圖騰柱有不同功能，比如歡迎柱：人像展開雙臂，歡迎客人。紀念柱：紀念先人或特殊事件或神話典故。門前柱立在房子前方，是家族的象徵和守護神；屋樑柱設於酋長們的房子裡，象徵財富和地位；墓葬柱供地位崇高的酋長安放骨灰。

圖騰柱最基本的顏色組合為紅、黑、綠、白，或樹木原色；常見圖案有貓頭鷹、老鷹、青蛙、海狸、熊、雷鳥等，也有神話傳說中的怪物，有很多變形或符號化的設計，各自代表天空或海洋或靈魂，比如雷鳥為造物之神，老鷹主宰天空、殺人鯨主宰海洋，青蛙是大地的守護神等等。以上各種元素重疊排列在一根根圖騰柱上，就組成一個個古老的傳說。

原住民為抗衡自然災害、祈禱平安、傳承文化，創造出圖騰柱，但九成原住民沒能抵抗住殖民者帶來的天花等傳染病而死亡。今天，倖存的原住民和他們的文化受到保護和尊重，加拿大稱原住民為第一民族，在很多公園或原住民社區都可以看到圖騰柱，很多博物館保存和展出圖騰柱，很多人研究圖騰柱和原住民歷史文化。

溫哥華史丹利公園的地標就是圖騰柱，它們都是有名字的：艾倫尼爾圖騰柱（Kakaso’Las Pole）、海貍圖騰柱（Beaver Crest Pole）、瓦斯卡酋長圖騰柱（Chief Wakas Pole）、天空酋長圖騰柱（Sky Chief Pole）、雷鳥圖騰柱（Thunderbird House Post）、誇誇卡瓦先人圖騰柱（Ga’akstalas）、斯凱丹斯酋長墓葬柱（Chief Skedans Mortuary Pore）等。

文森在人類學博物館聽到一位原住民的錄音：我們的祖先走進森林，都會先問一句，「我可以拿一點嗎？」他們不會從大自然偷竊，而且只拿自己需要的。這句話讓文森久久不能釋懷，因為包括自己在內，現代人的貪心與這種概念相差太遠！這趟旅行將改變文森的人生。