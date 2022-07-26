我出生在美國的矽谷 地區，但我小時候曾在中國上了一年幼兒園，那時的我年紀還太小，現在已經什麼都不記得了。

上小學以後，我幾乎每個暑假都去中國。我在中國的時候，主要是和小朋友們玩，覺得和美國的小朋友沒有什麼不同。當時的我，對中美文化都了解不多。

社會上對美國文化的刻板印象是美國人很魯莽、思想膚淺，並且喜歡吃垃圾食物。而對中國文化的刻板印象則是中國人很無趣，他們最關心的是孩子的學習成績，家長們聊天的時候，經常會比較他們的孩子在各個方面取得的成績。

從我的成長經歷來看，身邊同學的父母來自世界上很多國家，有中國、越南 、日本、印度、墨西哥 等。我覺得大多數美國人和中國人都是一樣的普通人，比如，我的一個美國朋友，他的父母特別關心他在學校的學習成績，而我的爸爸媽媽則不要求我有完美的課業表現，他們也不會拿我和別的孩子比。我的大多數同學體型都很正常，說明他們沒吃太多垃圾食品。

我覺得周圍的人，中國人和中國人之間的區別，不比中國人和美國人之間的區別小。不管大家原本來自什麼地方，大家都有各種各樣的性格、愛好和特長。

我覺得在矽谷這樣多元開放的環境中成長，一個人的來源地文化，對各自的影響並不是那麼重要。

各種文化已經融合成了「矽谷文化」，這就是為什麼我說不出中美文化對我成長的影響。