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熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

琴聲

鄧穎芝（加州）

馬頭琴聲飄湖邊

聲聲呼喚在心間

如歌如泣是回憶

旋律音符有故事

學習成長路不平

人間處處有真情

感恩知足向前行

實現理想我能行

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