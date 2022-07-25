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獨奏者與樂團

戴以辰（加州）

我從五歲開始學大提琴，到今年已經八年半了。我舉辦過很多場的獨奏表演，例如：去知名的演奏廳或是一般的老人院、美術館等地方演奏。

當一位音樂家真的很不容易，「台上一分鐘，台下十年功」，通常要經過好幾個月，甚至長達一年的時間準備，才能有一場完美的演出。

我十歲的時候贏得了「南加州愛樂樂團」（Southern California Philharmonic）比賽的第一名，才有資格當獨奏家，讓整個樂團為我伴奏。我跟他們合奏埃爾加協奏曲(Elgar’s Cello Concerto in E minor) 的最後一個樂章。為了這場表演，我們總共排練了三次。

第一次排練，因為擔心自己的節奏不能跟樂團配合好，我非常緊張。後來兩次的排練就順利多了。表演的時候我拉得非常好，沒有任何失誤，和樂團的搭配也很理想。演出結束以後，心情輕鬆許多，如釋重擔。

這兩年來，我舉辦了好幾場線上和實體演奏會，而這些演奏會的籌款都捐給了南加州愛樂樂團，所以他們願意再次為我伴奏，不過這次是演奏一整個舒曼的協奏曲（Schumann’s Cello Concerto in A minor）。

雖然排練的時候和樂團配合得有些混亂，但是表演時卻出乎意料的好。

我在今年二月贏了「風鈴草交響樂團」 （Bellflower Symphony Orchestra）的比賽，得到跟他們樂團合奏舒曼協奏曲其中一個樂章的機會。

第一次排練的時候，感覺非常好。但是第二次特別亂，結果演出時又是一場驚豔。在這過程中非常不安，害怕無法完成完美的演出。

從這幾次跟樂團表演的經驗，我覺得獨奏者跟樂團一起演奏非常不容易。

除了獨奏者需要熟練樂曲以外，指揮是全場的靈魂，他／她帶領樂團和獨奏家表演出他要的音樂。

同時全部團員也需要勤加練習，配合地很有默契以後，再跟獨奏者多排練幾次，才能有超水準的演出。

加州 南加 美術館

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