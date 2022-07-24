我的名字並不特別，它只是和我的英文名字Justin有相似的發音。

捷廷有很多同音異字，但是我父母給我命名的捷是勝利和敏捷的意思，廷是宮廷和朝廷的意思。我和哥哥名字裡的第二個字是一樣的，兄弟姊妹有相同的第二個字是很常見的。

每當媽媽生氣時，她就會叫我的中文名字。媽媽說她不應該只在她生氣的時候叫我的中文名字，因為這會給我留下不好的印象。我長大以後，不會改變我的名字，因為這是爸媽給我的名字。

劉家蓁（紐約，慈濟人文學校）

我在課本裡學到，中國古代的人用星球的顏色幫星球取名字。最靠近太陽的藍色星球叫水星，金色的叫金星，像火一樣紅的叫火星 ，還有像木頭的木星和土一樣黃的土星。

最近姊姊在找關於中國飲食的資料，我們發現好多中國菜的名字都取得很有趣。有紅燒獅子頭、松鼠黃魚、螞蟻上樹等等。其中我最喜歡的就是佛跳牆。為什麼叫佛跳牆呢？原來是因為這道菜太香了，連不能吃肉的佛祖都想跳過牆來吃。古代人取名字不但有趣還很有道理。

以後我想養小白兔，我會給牠取名叫小雪球，希望牠像雪球一樣白又可愛。

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

我叫陳品宏，我的名字是由算命先生、爸爸和媽媽取的。我喜歡我的名字，因為筆劃很少，而且讀起來很順口也好聽。

我名字中的「品」是品行端正，意思是會做好事情；「宏」是宏偉博大，意思是有耐心、有智慧，未來是個有才能的人。

每個人的名字都有原因和特別的意思，所以我想這就是爸爸媽媽給我取這個名字的理由。每個人都要感謝和珍惜自己的名字。