福建土樓是中國有名的建築。一七九六，第一個福建土樓建成。

土樓是用黏土和沙做的，它是圓形的，代表合一，通常有三層。有的土樓可以住八百人和很多的家人。

土樓裡有井、有學校，可以做飯、住家人。它能保護家人，因為建築是封閉的。

西方的家和中國的家不同，因為土樓是社區住在一起和自給自足。在西方的文化中，人是獨立的。西方的家裡有媽媽和爸爸，可是中國家裡還有爺爺和奶奶。我覺得住在土樓裡會很有趣，因為我沒有跟大家庭住過。

張美璐（加州 ，洛杉磯 阿古拉高中）

福建在中國的東南邊。圓圓的土樓是福建的一個建築。在十二世紀到二十世紀，人們會用土樓保護他們自己，所以外邊的人不會攻擊他們。人們不但會躲在這裡，他們也在這裡住。

土樓平常有三到四層，可以住到八百個人。住在土樓裡，會感覺誰都是你的家人，因為土樓外邊都是牆，所以大家在裡面會有更多溝通。人們會在樓下做飯、讀書、學習，和玩樂等等。樓上是人們住的地方和裝食物的屋子。

跟美國的房子相比，中國的土樓非常不一樣。在美國，房子多是用木頭和混凝土建的。可是，中國的土樓使用泥土、沙子、花崗岩，和木頭等做成。兩個建築的形狀不一樣，美國的房子是四方形的，而中國的土樓是圓形的。我不會想住在土樓裡，因為我感覺土樓的樣子有一點嚇人，會讓我感到害怕，我也感覺土樓沒有足夠的植物和陽光。

很有趣的是，有些中國的土樓裡會有迷宮，我認為這些迷宮會幫助土樓裡的居民，因為這樣外面的人會很難攻擊裡面的人，他們會在迷宮裡迷路。我感覺這是一個很好的防禦建築。