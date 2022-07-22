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紐約旅行

蔡鎧宇（密西根州）

放學時，我好興奮，因為我們要去紐約玩。從我們住的地方到曼哈頓只要飛一個小時，我們半夜起床去趕飛機。到紐約，我們先去PI麵包店吃豪華的巧克力牛角包，走出店外，我朝天空看上去，發現全部的摩天大樓都好高，太奇妙了。

到紐約的第二站是九一一紀念館。我們在外面參觀兩個大池塘，池塘旁邊刻印九一一受害者的名字。雖然池塘很漂亮，但也很傷心，因為我知道有許多人死掉。

接下來我們去布魯克菲爾德廣場，那裡的店家又貴又高級。逛完廣場，我們到Parm餐廳買兩個熱的、一個冷的義大利三明治，每個三明治都非常可口。

吃飽我們再次出發，前往碼頭搭渡船到自由島。島上站著最有名的雕像：自由女神像，我們在這拍好多照片留念。之後，我們去埃利斯島參觀移民博物館。我們玩得又餓又累，幸好旅館旁邊有一家朋友推薦的韓國餐廳，現在想起那頓晚餐就讓我流口水！

第二天早起，我們走到時代廣場。雖然時間還早，但廣場上已經非常忙碌，大家走來拍些相片。再走一些就到了卡內基大廳。我們在那裡跟哥哥碰面，帶他一起去跟公公、婆婆和舅舅吃午餐。

然後是我此行最期待的活動：百老匯看「漢彌爾頓」。演員們唱歌都好動聽、跳舞都很優美，舞台燈光也很漂亮。我們的位置很棒，視野非常好。之後，我們跟公公婆婆和舅舅去布魯克林吃晚餐，接下來到卡內基大廳看哥哥跟樂隊的豎笛表演。

在紐約的最後一天，我們搭地鐵去中央公園，還在附近吃了很好吃的餅乾。那天，舅舅預約了一家北京烤鴨的飯館來慶祝公公婆婆的結婚紀念日。這趟旅行是我目前為止最豪華的體驗。再見了紐約。

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