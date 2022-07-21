我最知心的朋友，是我的鄰居、我的妹妹、我的另一半，也是我的瘋狂夥伴。

雖然我們沒有血緣關系，但我把她當我的家人。跟她說話時，我會覺得很放鬆，不管發生好事還是壞事，我都會跟她講。她會傾聽，必要時才給我建議。她給我帶來歡樂和歡笑，如果不是她，我不知在學校裡該怎麼辦。

我還記得我們的第一次見面情景。那天，我跟爸媽在她家參觀房子，突然，她就從樓梯上走下來，我們看著對方，心想，「那是誰？」雖然我們心裡很想跟對方打招呼，但是我們很害羞，所以我們一句話也沒跟對方說。直到我們成為朋友，她才告訴我，當時她是想跟我打招呼的，但她很害怕。我也是，可能這就是我們能成為最好朋友的原因。

見面的第一天起，我們經常在外巧遇，不過直到幾個月後，我們才開始說話。慢慢地，我們靠得更近，更常結伴出去玩。雖然我們有很多美好的回憶，但是我記憶最深刻的是去漂流，那次我們兩個都從船上掉到水裡了！

我們的友誼無法用簡單的言語形容。我全心全意地愛她，很希望我們將來能繼續做最好的朋友。雖然我們現在不同學校，但我們想去同所大學。如果真的如願，我們可一起住宿，我們將一起度過更多瘋狂的歡樂時光。