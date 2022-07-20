哈囉，我們是群小妖魔，屬於新冠病毒家族裡的新一代。科學家替我們取了個名字：Omicron，念起來多彆扭，我們乾脆把名字改成「我沒空」。不是嗎？我們不停地跑呀、蹦呀、飛呀、遊呀，哪有一刻空閒？小妖魔們在醫院的病床上翻筋斗、在飛機的駕駛艙裡玩倒立、在大廈的廊檐下溜達，反正滿世界闖蕩，一刻不停。

膽小的人一聽到我們的名字，就心驚肉跳，不敢出門；膽大的人嘴裡說不怕，一旦被我們附上身，就頭痛腦熱，嗓子發痛，直不起腰。我們來無影去無蹤，誰也弄不清我們長怎樣。

沒有什麼好瞞的，我們長得有點像魚皮花生豆，也有點像中世紀帝王的皇冠。再透漏一個消息吧：英國 威爾特郡有一個小鎮，小鎮的麥田裡，一夜之間出現一個兩百英尺的怪圈，那怪圈裡就有放大一千兩百萬倍的我們的圖像。

至今還有人在爭論新冠病毒家族究竟是哪天、從哪個地方冒出來的，還說我們最早是和蝙蝠待在一起的。其實我們最愛和人類待在一起，一見有人親嘴，我們就蹦上去在兩人的嘴裡逛，這是最好玩的。

人類害怕我們，科學家用接種疫苗來防備我們。但只要人擠人，我們一出手就能逮到兩三個。我們還會鑽漏洞，見有人吃水果，就設法黏上水果皮，輕輕鬆鬆混入人的喉嚨。後來，科學家又用核酸檢測 來對付我們，我們照樣逍遙法外。

持續三年來，我們新冠病毒全球大流行。美國、法國、巴西、波蘭、白俄羅斯 、宏都拉斯、瓜地馬拉和阿爾及利亞的總統，加上加拿大的總理，還有英國的女王和首相，這些大人物都被我們感染上了。

我們無時不在、無孔不入，連醫生也嚇得穿上內三層外三層的防護服。有的城市施展出更多招數，什麼動態清零、社會面清零、社會面基本清零、社會面完全清零、臨時社會面清零，我們都聽糊塗了。

但有一次，我們幾個小妖魔真被嚇懵了。那次去迪士尼樂園玩，碰巧有一人確診為陽性，全園立刻封鎖起來，數萬名遊客排隊接受核酸檢測。

我們從沒見過這樣的大場面，心裡怕怕的，趕緊溜了出去。