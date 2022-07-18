我們很久沒爬山了，因為最近天氣不是很好。上周六沒下雨，我們終於去爬山了。因為爸媽查了網站，發現路比較泥濘，所以我們都穿上登山鞋。

開車到達登山口後，我們拿出登山杖，媽媽也背上她的包。一開始，地上沒那麼泥濘，但是有很大的霧，看起來白茫茫的一片。過了一會兒，遇到了一個大泥坑，弟弟想直接跳過去，但是他摔倒了，屁股沾了好多好多泥巴。爸爸趕緊捉住弟弟，從媽媽包裡掏出乾淨的褲子給他換上。爸爸把髒的褲子疊好，收到媽媽的包裡。

我們繼續走，越往前走，地上越泥濘，所以我們很小心，要踩樹根和石頭過泥坑。有時候，我們還會用登山杖試試泥坑有多深，可不可以踩。再走一會兒，又是一個大泥坑，沒有樹根也沒有石頭可以踩。爸爸對弟弟說：「等一下，別跑！」但弟弟不聽，用登山杖戳了戳泥，以為可以踩，結果他不小心滑了一下，把鞋子都陷在泥坑裡了！弟弟急忙跳過去，結果穿著襪子踩了一腳泥，爸爸又趕緊跨過去，彎下腰一隻手扶著弟弟，另一隻手去他撿的鞋。

弟弟鞋上全都是泥！媽媽問爸爸要給弟弟一隻襪子還是兩隻，爸爸說：「就換一隻吧，省著點用。」後來，我的鞋也踩到很深的泥裡了。

雖然爬山弄得一身泥，但是我們下山後還去海灘、吃了冰淇淋，真的很開心！

隔天，我們去摘草莓。出發前我們看到外面下雨，所以我們就穿上雨靴，因為農場地上會有很多泥。

到農場後，地上真的很泥濘，雨靴踩在上面會發出滋滋的聲音。因為戴帽子，所以我們沒有淋很濕。爸爸摘一大盒，媽媽摘了一中盒，我和弟弟摘了兩小盒。很多草莓都沾滿了泥。真是泥濘的周末。