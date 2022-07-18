我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

泥濘的周末

成譯（俄勒岡州，春和學園）

我們很久沒爬山了，因為最近天氣不是很好。上周六沒下雨，我們終於去爬山了。因為爸媽查了網站，發現路比較泥濘，所以我們都穿上登山鞋。

開車到達登山口後，我們拿出登山杖，媽媽也背上她的包。一開始，地上沒那麼泥濘，但是有很大的霧，看起來白茫茫的一片。過了一會兒，遇到了一個大泥坑，弟弟想直接跳過去，但是他摔倒了，屁股沾了好多好多泥巴。爸爸趕緊捉住弟弟，從媽媽包裡掏出乾淨的褲子給他換上。爸爸把髒的褲子疊好，收到媽媽的包裡。

我們繼續走，越往前走，地上越泥濘，所以我們很小心，要踩樹根和石頭過泥坑。有時候，我們還會用登山杖試試泥坑有多深，可不可以踩。再走一會兒，又是一個大泥坑，沒有樹根也沒有石頭可以踩。爸爸對弟弟說：「等一下，別跑！」但弟弟不聽，用登山杖戳了戳泥，以為可以踩，結果他不小心滑了一下，把鞋子都陷在泥坑裡了！弟弟急忙跳過去，結果穿著襪子踩了一腳泥，爸爸又趕緊跨過去，彎下腰一隻手扶著弟弟，另一隻手去他撿的鞋。

弟弟鞋上全都是泥！媽媽問爸爸要給弟弟一隻襪子還是兩隻，爸爸說：「就換一隻吧，省著點用。」後來，我的鞋也踩到很深的泥裡了。

雖然爬山弄得一身泥，但是我們下山後還去海灘、吃了冰淇淋，真的很開心！

隔天，我們去摘草莓。出發前我們看到外面下雨，所以我們就穿上雨靴，因為農場地上會有很多泥。

到農場後，地上真的很泥濘，雨靴踩在上面會發出滋滋的聲音。因為戴帽子，所以我們沒有淋很濕。爸爸摘一大盒，媽媽摘了一中盒，我和弟弟摘了兩小盒。很多草莓都沾滿了泥。真是泥濘的周末。

上一則

從文字看「仙佛」

下一則

夕陽山外山

延伸閱讀

NIKE、迪士尼也找他代工 台灣「樂活襪之鄉」玩轉織襪業

NIKE、迪士尼也找他代工 台灣「樂活襪之鄉」玩轉織襪業
鋪瀝青怕臭 他們加上草莓味讓整條路「香香的」

鋪瀝青怕臭 他們加上草莓味讓整條路「香香的」
奶酒帶你玩／長島草莓節 好看好玩好吃

奶酒帶你玩／長島草莓節 好看好玩好吃
FDA正調查有機草莓 和甲型肝炎有關問題

FDA正調查有機草莓 和甲型肝炎有關問題

熱門新聞

蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光發現

2022-07-14 13:42
莫言。(中新社)

這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去

2022-07-13 04:23
1979年，剛結束《薪傳》首演，準備首度赴美國演出的林懷民。（姚孟嘉∕攝影）

散戲之後

2022-07-11 02:02

悲欣交集的暑假

2022-07-14 02:02
作者小時候和爸媽、叔舅、姑姑等家人一起出遊合影。

《老照片說故事》人生的確幸

2022-07-13 02:00
猶他州的七十號州際公路的風景奇特。（王士躍．圖片提供）

公路驚魂記

2022-07-10 02:02

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選