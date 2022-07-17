從小到大，我都是看同一位家庭醫生，所以可以說這位醫生是看著我長大的。

Doctor Barrow是一位很好的醫生，每次我的生日過後都會去看她，並且做健康檢查。我很高興Doctor Barrow是我的家庭醫生，因為我很喜歡她，她溫柔又善良。記得我小時候覺得她看起來很高大，而且她都會和我媽媽聊天，聊很多事情。Doctor Barrow也會關心我的生活問題，也因此我從來都不怕去看醫生。

Doctor Barrow對病人和善，每次看到她我都很開心，我也從來沒看過她不開心或是生氣。

我的醫生Doctor Barrow真的是一個很細心又很友善的人，我很喜歡她。

陳長恩（密西根中文學校）

大概三、四歲時我被診斷出有氣喘病，病發時，我會覺得呼吸不到氧氣，很恐怖。大多時候，約三十秒左右就能緩解症狀，可是醫生還是給我一個呼吸器來幫我。

有一個晚上，我氣喘病發作，爸媽用呼吸器幫助我呼吸，但無法緩解我的症狀，所以他們叫了救護車送我到醫院。

雖然我呼吸困難，但救護車上的醫護人員讓我放鬆心情。我那時候其實覺得很有趣，因為我躺在救護車上，對我來說很新奇。

當我們到了密西根大學醫院時，立刻被送到急診室，直到早上醒來，我又可以正常呼吸。護士給我一個電視遙控器，讓我選一個電影 來看。我躺在床上看了Cloudy with a Chance of Meatballs，讓我很開心。那天爸爸還買了潛水艇三明治給我，我高興極了！

雖然那時我很小，也沒有想太多。現在長大了，真的很感謝爸媽送我去醫院請醫生幫我治病，才能恢復健康。