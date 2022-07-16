「鐵杵磨針」這個故事講的是詩人李白。李白小時候不喜歡讀書學習、很愛逃學。有一天，李白又丟下書本出去玩，他走著走著看見一位老奶奶坐在河邊，手裡拿一根粗大的鐵杵在磨刀石上磨來磨去。

李白好奇地問：「老奶奶您在做什麼啊？」老奶奶說：「我要把鐵杵磨成一根針。」李白聽了覺得不可思議，再一次問：「這麼粗大的鐵杵磨成針嗎？」老奶奶認真地說：「是的，把鐵杵磨成針是很困難，只要堅持有恆心，功夫下得深，鐵杵也能磨成針。」

李白聽了老奶奶的話，心想，老奶奶這麼大年紀都這麼有毅力，我年紀輕輕為什麼不好好讀書呢？

從此李白不再貪玩，刻苦讀書，長大後成了名留青史的大詩人。

這個故事告訴我們：做任何事只要肯下苦功夫、堅持到底，就一定能成功。我也要像詩人李白一樣，在中文學習上堅持努力，絕不放棄。

李潔媚（紐約，人力中心中文學校）

「兔死狐悲」講的是兔子和狐狸的故事，他們都是獵人的目標，所以他們結成同盟，發誓要一起生活。

一天，兔子和狐狸一起走在田野，獵人向兔子射了一箭，狐狸跑得很快，當他回來時，兔子已經死了。狐狸哭了，這時一個人走過來問他為什麼哭？他說他的同伴死了，如今只剩下孤獨的自己。

讀完這個故事後，我感到非常難過，因為兩個一直在一起的好朋友分開了。我曾經有一個非常好的朋友，我們陪伴彼此將近五年，卻因各自要去不同學校而分開，失去聯繫。四年後的今天，我仍然想念她，沒有她，我也感到很孤獨。

世上許多人都經歷過與家人或朋友分離，當經歷這些事時，悲傷感是非常大的，但我們必須要戰勝這種悲傷。「兔死狐悲」這個故事告訴我們，無論我們正在經歷親人的去世，還是失去友誼，都必須克服悲傷，繼續生活。