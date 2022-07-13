狗熊見自己種的西瓜又少又小，金絲猴種的西瓜又多又大，十分疑惑。他對金絲猴說：「我認真播種、精心管理，為什麼我的西瓜與你的相差這麼大？」

金絲猴仔細看了一下狗熊的西瓜，說：「你的西瓜品種不好，我的是良種西瓜。沒有好的種子，你流再多汗也是白費。明年春天我送些種子給你。」

第二年春天，金絲猴把自己的良種西瓜種子送狗熊，讓他播種。狗熊想，金絲猴的良種西瓜確實不錯，但不可能是最好的。如果能夠找到最好的種子，那一定能夠種出最大的西瓜。

狗熊把金絲猴給他的種子扔在一邊，出門尋找最好的西瓜種子。狗熊聽說南方的一個海島上生產特別大的西瓜，他就不遠萬里來到海島，買了特大的西瓜種子。狗熊回到家，在田裡見到金絲猴，欣喜若狂地說：「我在南方海島買了特大西瓜種子，有了這最好的種子，我就能夠種出最好的西瓜！」

金絲猴搖搖頭說：「可惜、可惜啊！」狗熊說：「是啊，你的西瓜種子與我的最好西瓜種子比，真是天差地別！」

金絲猴說：「我可惜的是你！你花費整個春天去找最好的西瓜種子，早已錯過播種季節。」狗熊說：「錯過今年還有明年啊！」金絲猴說：「南方海島的氣候與我們這有很大差別，這種特大西瓜能適合我們的氣候嗎？有時選擇最好的並不是正確的，適合的才是明智之舉。」