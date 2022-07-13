我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

最好的種子

錢欣葆（中國）

狗熊見自己種的西瓜又少又小，金絲猴種的西瓜又多又大，十分疑惑。他對金絲猴說：「我認真播種、精心管理，為什麼我的西瓜與你的相差這麼大？」

金絲猴仔細看了一下狗熊的西瓜，說：「你的西瓜品種不好，我的是良種西瓜。沒有好的種子，你流再多汗也是白費。明年春天我送些種子給你。」

第二年春天，金絲猴把自己的良種西瓜種子送狗熊，讓他播種。狗熊想，金絲猴的良種西瓜確實不錯，但不可能是最好的。如果能夠找到最好的種子，那一定能夠種出最大的西瓜。

狗熊把金絲猴給他的種子扔在一邊，出門尋找最好的西瓜種子。狗熊聽說南方的一個海島上生產特別大的西瓜，他就不遠萬里來到海島，買了特大的西瓜種子。狗熊回到家，在田裡見到金絲猴，欣喜若狂地說：「我在南方海島買了特大西瓜種子，有了這最好的種子，我就能夠種出最好的西瓜！」

金絲猴搖搖頭說：「可惜、可惜啊！」狗熊說：「是啊，你的西瓜種子與我的最好西瓜種子比，真是天差地別！」

金絲猴說：「我可惜的是你！你花費整個春天去找最好的西瓜種子，早已錯過播種季節。」狗熊說：「錯過今年還有明年啊！」金絲猴說：「南方海島的氣候與我們這有很大差別，這種特大西瓜能適合我們的氣候嗎？有時選擇最好的並不是正確的，適合的才是明智之舉。」

上一則

鄧藹霖：他們的爸爸

下一則

羅布樂思的一堂課

延伸閱讀

謝龍介：以鳳梨、愛文 迎戰黃偉哲的西瓜

謝龍介：以鳳梨、愛文 迎戰黃偉哲的西瓜
國慶小長假烤肉熱銷 當季水果便宜

國慶小長假烤肉熱銷 當季水果便宜

西瓜、水蜜桃抵房款換房 救樓市去庫存 各地奇招盡出

西瓜、水蜜桃抵房款換房 救樓市去庫存 各地奇招盡出
便宜版「黑皮西瓜」加州吃得到 日本當年一顆6100美元

便宜版「黑皮西瓜」加州吃得到 日本當年一顆6100美元

熱門新聞

美力齡生技創辦人蘇益仁。（圖：美力齡提供）

薑黃素治阿茲海默 一件委託 點燃蘇益仁創業魂

2022-07-08 07:00

別再買了

2022-07-07 02:00
猶他州的七十號州際公路的風景奇特。（王士躍．圖片提供）

公路驚魂記

2022-07-10 02:02

避難

2022-07-07 02:00

紅塵的羈絆

2022-07-07 02:00

口罩立大功

2022-07-10 02:01

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程