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帶大象回家

童畫（加州）

「好哇！」我大聲地喊。那天在動物園玩套圈圈遊戲，遊戲規則是如果套到動物玩具，就可帶一隻真正的動物回家。我的運氣真是太好了！圈圈在空中翻三個筋斗，輕輕地落在一隻大象玩具的頭上。「我要帶大象回家嘍！」我又蹦又跳地喊。當天稍晚，我坐在巨大大象背上往家騎去。

大象巨大的頭搖來搖去。牠的鼻子粗壯得像棕櫚樹有力，耳朵像兩隻芭蕉扇，尾巴則如蒼蠅拍，粗壯的腿像皇宮裡的柱子一樣。

我的大象非常好奇，牠隨我的歌聲跳起舞。霎時，地上如地震般。他左看看、右瞧瞧，好像是說：「這是什麼東西？那是什麼東西？」

我們繼續往前走，走到家門前。媽媽驚叫道：「啊呀！大象怎麼能住在家裡？」我拍拍牠的頭：「這是隻好大象，就讓牠住在我們家院子裡吧」。大象滿心歡喜，牠的長鼻子在空中揮舞，好像是在感激我。我給大象做了個房子，牠每天都陪我玩。如果我要洗澡，大象就會向我噴水。牠最喜歡跟我玩躲迷藏，因為我會假裝找不到牠。大象會把花生殼都打開，讓我吃花生米，牠還會用長鼻子幫媽媽澆花。我在大象的象牙上盪鞦韆，有時則躺在牠懷裡讀書給牠聽，牠最喜歡聽「盲人摸象」。我得到壞成績時，大象會把成績單吃掉，讓我忘記煩惱。  

從此我們生活得非常愉快。大象還給我眨了眨眼！

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