每年我回台灣的時候，都會去看牙醫。我的牙醫是王永修醫師，他是我爸爸的朋友。他的診所離我們台灣的家很近，我從一歲起，就開始請他幫我檢查牙齒。因為我有台灣的全民健保 ，所以在台灣看牙齒很方便。

給王醫師檢查牙齒並沒有想像中可怕，大多時候只是洗牙、塗氟。而且，每次去看王醫師，他都會準備小禮物給我，也會跟我聊天分散我的注意力。只有照X光時，要進去一個黑暗的房間，然後嘴巴咬著硬硬的東西，這部分我比較不喜歡。好在王醫師很有耐心，動作也很快，所以還能忍受。

媽媽幾個月前已經訂好暑假回台灣的機票，到時候，等居家檢疫和自主健康管理完成，我就要再約王醫師來檢查和保養牙齒。

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

每個人都需要醫生。醫生可以幫助檢查眼睛、量身高，還可以打針預防生病。我有一個醫生是湯醫生，他可以自己做全部的事情。

湯醫生是一位從台灣來的醫生，他會說國語，也會說台語。他長得很高，比我爸爸還高。湯醫生年約六十歲，有很多白頭髮，跟我的妹妹一樣都有戴眼鏡。我每年都會去拜訪湯醫生至少一次，每次我去看湯醫生的時候，他會在門口問我怎麼了，這樣讓我感覺很放心。

我有一個很難忘的經驗。有一次我去湯醫生的診所打針，我很緊張，也很害怕，但湯醫生一直說話讓我感覺很放心。當針打在手臂的時候，我差一點哭出來，因為很痛。然後湯醫生幫我貼OK蹦，並摸摸我的頭說：「你好棒！」

我覺得當醫生很辛苦，因為醫生需要看很多書，也需要去醫院實習，醫生還要有許多耐心。我們要感謝他們和愛他們，我很謝謝湯醫生！