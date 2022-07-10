我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

我的醫生

張十禾（紐約，慈濟人文學校）

每年我回台灣的時候，都會去看牙醫。我的牙醫是王永修醫師，他是我爸爸的朋友。他的診所離我們台灣的家很近，我從一歲起，就開始請他幫我檢查牙齒。因為我有台灣的全民健保，所以在台灣看牙齒很方便。

給王醫師檢查牙齒並沒有想像中可怕，大多時候只是洗牙、塗氟。而且，每次去看王醫師，他都會準備小禮物給我，也會跟我聊天分散我的注意力。只有照X光時，要進去一個黑暗的房間，然後嘴巴咬著硬硬的東西，這部分我比較不喜歡。好在王醫師很有耐心，動作也很快，所以還能忍受。

媽媽幾個月前已經訂好暑假回台灣的機票，到時候，等居家檢疫和自主健康管理完成，我就要再約王醫師來檢查和保養牙齒。

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

每個人都需要醫生。醫生可以幫助檢查眼睛、量身高，還可以打針預防生病。我有一個醫生是湯醫生，他可以自己做全部的事情。

湯醫生是一位從台灣來的醫生，他會說國語，也會說台語。他長得很高，比我爸爸還高。湯醫生年約六十歲，有很多白頭髮，跟我的妹妹一樣都有戴眼鏡。我每年都會去拜訪湯醫生至少一次，每次我去看湯醫生的時候，他會在門口問我怎麼了，這樣讓我感覺很放心。

我有一個很難忘的經驗。有一次我去湯醫生的診所打針，我很緊張，也很害怕，但湯醫生一直說話讓我感覺很放心。當針打在手臂的時候，我差一點哭出來，因為很痛。然後湯醫生幫我貼OK蹦，並摸摸我的頭說：「你好棒！」

我覺得當醫生很辛苦，因為醫生需要看很多書，也需要去醫院實習，醫生還要有許多耐心。我們要感謝他們和愛他們，我很謝謝湯醫生！

健保

上一則

西裝筆挺

下一則

欲買桂花同載酒

延伸閱讀

蘇格蘭網紅花3千元赴土耳其整牙 醫驚：已傷口腔

蘇格蘭網紅花3千元赴土耳其整牙 醫驚：已傷口腔
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術
每天刷3次牙有原因 牙醫分析為何「不吃早餐也得刷」

每天刷3次牙有原因 牙醫分析為何「不吃早餐也得刷」

熱門新聞

美力齡生技創辦人蘇益仁。（圖：美力齡提供）

薑黃素治阿茲海默 一件委託 點燃蘇益仁創業魂

2022-07-08 07:00
董尼德表示，面對中國，台灣角色無比重要，不僅因民主，也是由於半導體與台積電，並認為中國對台不會輕舉妄動。（中央社）

撰書揭中國掠奪戰 法記者：北京無法讓我噤聲

2022-07-02 21:59
甘和栗路∕圖

黑貓老了， 為什麼不會變白貓？

2022-07-04 02:02

回憶裡的愛人

2022-07-04 02:01

別再買了

2022-07-07 02:00

避難

2022-07-07 02:00

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生