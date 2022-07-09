村莊河邊的草綠了，遍地的山花盛開了，村裡的人們沐浴在夏日的陽光裡，農閒時，看花、看草、看山、看水。

村中有條小河，從村前緩緩淌過村莊直達山腳，河邊是綠綠的草地映襯清清的河水。草的綠、水的藍，配上陽光的照射，真像玻璃碎片撒在河中，美輪美奐，妙不可言。

河的兩邊有兩座相看的小山，山上有茂密的樹林。樹葉反射陽光，發出健康的光芒，樹上開的花也讓綠樹有了華麗的色彩。小鳥樹間穿梭、蜜蜂花間採蜜、鳴蟬樹枝歡唱，夏日讓寧靜的山變得生動活潑。

夏天一來，小朋友像冬眠醒來的小動物，在河裡游泳 打水仗；男人們悠閒地架起魚竿，期盼釣上幾條鮮美大魚；女人們邊唱歌邊洗衣；老人們結隊在河邊散步話家常。

夏天的村莊真神奇，無論是小孩、大人、老人，都充滿活力。美好的夏天，美麗的村莊。

楊馨韻（俄勒岡州 ，春和學園）

夏天到了，河邊的小村莊顯得更加秀麗宜人。村前緩緩流淌的小溪，村後青青的遠山，讓人感覺走進連綿不斷的畫卷，而村人的笑容，又把人從圖畫中帶入現實。

村前小溪那清澈見底的河水，會被孩子們的腳丫、魚兒的尾巴攪亂。晚上，小溪格外寧靜，彷彿時間暫停；白天，陽光下的小溪又變成金銀財寶。這就是小村莊美麗又熱情的小溪。

村後的山高得好像能碰到天，夏天的晨霧讓它變幻莫測，像帽、像鳥，又像人臉。山上長滿綠油油的小樹，樹下藏著五彩繽紛的花草。這就是生機勃勃、姿態萬千的山。

村裡的孩子經常像猴子般鑽進樹林，越爬越高，直到看不見房子；大人們閒的時候就喝茶打牌，其樂無窮。

圓圓的太陽溫暖了山上的動物，照亮小溪的水，歡愉了人們的心情。