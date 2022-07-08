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建築物的啟發

陳天熙（紐約華僑學校）

世界上有很多不同的建築，不同的設計、形狀和造型，用不同的材料蓋成的建築物，有著不同的作用。比如，著名的雪梨歌劇院，它的圓形設計和使用的材料都是針對新的聲學反射功能。許多建築物都有各自的特色，有的是最高的，有的是最貴的，有的是最大的。在這麼多的建築物之中，我最感興趣的是美國紐約的海登天文館。

海登天文館是圓頂形的太空博物館，在這裡，遊客可以看到星星和行星顯示在一個大圓頂屏幕。這個大圓頂屏幕長度有八十七尺，重量達四百萬磅。海登天文館是美國自然歷史博物館的一部分，它們附近有許多地鐵和公車，交通非常方便。海登天文館是美國最有名的天文館之一，每年吸引五百萬遊客參觀。

在一九三三年，一個名叫查爾斯海登的有錢人建立了海登天文館。他跟政府合作，用了八十萬美元建造海登天文館。海登天文館在一九三五年完工，同年，海登天文館開放民眾參觀。經過六十三年，海登天文館變得殘舊了，因此，海登天文館在一九九八年重建。這新的海登天文館在一九九九年重新開放。

我喜歡海登天文館，因為它能帶給我很多太空知識。我最近才剛去過，我在裡面看到許多關於太空的展品，每個展品都非常有趣和有見地。有些講我們的太陽，有些講到外星球，還有些講到流星。我最喜歡的展品是屏幕，因為它讓我欣賞星星和行星的美麗。星星發出五顏六色的亮光，有黃色、紅色，還有藍色，非常迷人。

最後，我覺得海登天文館是一個很了不起的現代建築。它融合現代的科技功能，也保留原有的圓型設計。世界上有很多著名的建築物，每個建築物都是建築師的心血結晶。希望每個人都能用心去欣賞每個建築物。

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