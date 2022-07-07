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後院的大樹

鄭丞勛（伊利諾州）

在我們家後院的角落，站著一棵大樹。這棵大樹可以在炎熱的夏天，讓我們比較涼快。站在樹下，真的感覺很美好！大樹還會用它的手臂遮住大大的太陽，在夏天時，我們可以躲在大樹下休息一下，因為太陽實在是太炙熱、太刺眼了啊！除了這些事情外，大樹還可以做很多其他的事情。

大樹，可以提供我們生活必須的氧氣，所以我們才會一直有足夠的氧氣來呼吸。大樹，還可以讓我們的房子價值提高，因為大樹可以創造一個舒適宜人的生態環境，如此也可以提高房子給人的第一印象，所以房子的價值也就跟著提高了。大樹的根還可以把附近的泥土拉緊，所以下雨時，那些泥土才不會被沖走。如果失去了泥土，不是很多小動物的家都毀了嗎？

大樹，還可以讓庭園景觀看起來更美麗。每次我從房間裡抬頭望出時，都會看到那棵大樹屹立不搖地站在後院裡。在春夏時，還能看到大樹翠綠的葉子。

大樹也提供小動物們一個舒適的家，在大樹上，可能住著小松鼠先生；在樹枝上，可能住著小鳥姊姊。

我們家，如果沒有這棵大樹，就失去了一些歡樂、熱鬧的氣氛。很多小動物們也都得搬家，我們也沒有大樹提供給我們的樹蔭。

在早晨，也聽不到小鳥在樹上歌唱；在午後，也看不到松鼠在樹邊追逐。後院裡，也因此缺少生氣。

我們可能常常沒有注意到大樹為我們帶來的好處，但是沒有了它，我們的生活就不再多彩多姿；空氣也不再乾淨清爽，所以我們要學習珍惜、感恩這些大樹。

大樹，謝謝你！

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