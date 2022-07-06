香草山上林木茂盛，有甜美多汁的果子，還有各式各樣的昆蟲，是一群猴子們的快樂王國。猴子王國在猴王的帶領下，長幼有序，各司其職，各盡所能，分工合作地過日子。溫暖的陽光下，小猴子們玩耍嬉戲，大猴子們採果覓食，日子過得無憂無慮。

一年一年過去，猴王年紀大了，眼力退步，體力也大不如前，對掌管猴群裡的大小事務已日漸力不從心。前些天，兩隻小猴子為了爭誰先看到樹上的大椰子鬧到老猴王那兒。為了仲裁這起糾紛，老猴王實地到林子裡勘察。這一趟路下來，累得老猴王氣喘吁吁，眼看自己已經無力再擔重任，老猴王決定選拔新猴王。

猴王選拔大賽的告示貼出來之後，樹林裡一時熱鬧非凡。年輕力壯的猴子們摩拳擦掌，躍躍欲試。想爭取猴王寶座的猴子們各自制定了訓練計畫，開始每天的比賽項目鍛鍊。亮亮和杉杉是一對好朋友，從小玩在一起。他們都希望能為猴群做出貢獻，這次的猴王選拔大賽是個好機會，但是猴王只有一位。亮亮和杉杉說好這是一次君子之爭，比賽時各自拿出真本事，無論是誰勝出，另一位當全力輔佐。

比賽在猴子們的吆喝聲中展開，第一輪摘香蕉比賽，亮亮和杉杉分居一、二名，順利進入第二輪。參賽的猴子們分頭進行覓食工作，有的爬樹採果子，有的摘取各種可食用的葉子，有的擷取種子，有的耙地，甚至鑽進草叢中找尋小昆蟲。在時限內，大家帶回各式各樣的食物，洋洋灑灑，五花八門。

亮亮和杉杉都進入了最後的決賽名單。哨音一響，五隻猴子奮力向上爬。大家手腳並用，連尾巴也派上用場。從一開始的齊頭並進，漸漸拉開距離。杉杉明顯領先，亮亮緊追在後。就快到終點時，啪啦一聲，杉杉腳下的樹枝斷了，眼看就要跌下樹來。這時亮亮拋來一條藤蔓，杉杉抓住藤蔓一盪，很快上到頂端，緊接著，亮亮也到達終點。

突如其來的變化，讓比賽出現爭議，到底冠軍誰屬？大家議論紛紛。這時杉杉走上前去，告訴大家自己已經出局，若不是亮亮伸出援手，自己早已落地。他誠心擁護亮亮為新猴王，自己當盡力協助。老猴王看到猴子王國中，有這些年輕力壯，有能力，有胸懷的新生代，自己可以安心的退休 了。他開心的宣布：新的山大王是──亮亮