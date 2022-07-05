不管人們怎麼想，我們都知道電視是一個極其重要的發明。自從它被發明以來，這個物體就在我們的社會上留下了不可逆轉的印記。雖然有的人會認為看電視非常有益，但不一定人人都同意這一點，並將其視為有害。那麼，看電視有什麼好處和壞處呢？

首先，我們先來談談看電視的好處。電視很好地完成了它的工作，作為一種非常有趣且易於觀看的娛樂傳播。電視作為這種娛樂傳播，也為我們提供了大量的訊息，比如新聞、教育 節目、烹飪技巧、學習語言，以及投資 等其他類型的資訊。這些都豐富了我們的知識，讓我們擴大了對周圍世界的認識。此外，看電視還可以改善我們的情緒，比如讓我們感覺不那麼孤獨、激勵我們，讓人們與家人、朋友和陌生人建立聯繫。正如我們所見，看電視確實有很多好處。

雖然看電視有它的好處，但看電視也有很多壞處。一方面，多數人以前都在電視上目睹過某種暴力和犯罪行為，這實際上會導致一些人表現出類似的攻擊動作，並模仿他們在電視上看到的行為。除此之外，看電視也會影響我們的心理，因為它很容易上癮，會讓我們反社會、偏見和刻板印象。看電視也被證明會影響我們的身體健康，可能導致睡眠困難、行為問題和其他健康問題。最後但並非最不重要的一點是，看電視總會出現很多的廣告，總體上占用了我們很大一部分時間。

總的來說，看電視確實有其優點和缺點，儘管有這些數據，我們仍然很難給電視貼上好壞的標籤。因為最後，這取決於您做出決定。