一條香噴噴、有著黑色皮膚的魚靜靜躺在香菜和醬油中，旁邊有一盤像是很多銅幣封起來的春捲發著金光，最後一盤冒著騰騰熱氣的年糕完美地結束了這頓新年晚餐。這全是媽媽親手做出來的，媽媽是個大廚師，媽媽燒的菜都是我最喜歡的。

媽媽有很多拿手菜，我最喜歡的是紅燒獅子頭。獅子頭的作法不難，首先，要把豬絞肉跟香料拌在一起，同時也要切大白菜。之後要多多捏揉拌好的豬肉，讓香味進去，然後把豬肉捏得圓圓的，再放進鍋子裡炸。當肉球被拿出來時，它們應該是金褐色的。這時把砂鍋拿出來，放入大白菜、粉絲、水、獅子頭用小火燉，等白菜跟粉絲煮熟後就能上桌了！紅燒獅子頭裡的白菜軟軟的、粉絲QQ的，肉球也非常軟，一口咬下，湯汁會從嘴角流下來，好吃極了！

每次媽媽做紅燒獅子頭時，我從樓上就能聞到香氣，讓飢腸轆轆的我垂涎三尺。食物上桌，媽媽把砂鍋的蓋子掀開，頓時熱氣沖天，香味撲鼻。等媽媽坐下，我們就開始大快朵頤！熱騰騰的紅燒獅子頭、粉絲、大白菜，讓我跟弟弟吃到連一粒米都吃不下的地步，才會停下筷子，帶著滿足感離開餐桌。

媽媽是個厲害的廚師，她做的每道菜都讓我吃得津津有味，尤其是她的紅燒獅子頭，每次帶給我的滿足感和幸福感都是滿分！我以後一定要跟媽媽學習自己做紅燒獅子頭。