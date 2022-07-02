我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

我的課外活動

王萊恩（加州，學園雙語學校）

我在下課後會做的活動有繪畫、足球、唱歌和跳舞。我喜歡這些活動，尤其是在校外。

我喜歡繪畫，因為繪畫可以展示自己的才華並發揮創造力。我也覺得繪畫很有趣，因為可以學到很多新東西！我從小就開始畫畫，一直都是我的叔叔在教我。

我也很喜歡踢足球，我參加了三支球隊，已經踢了三年。在踢足球的時候，你可以發洩你的憤怒。我的表弟和姊姊也會踢球，我覺得足球很好玩。

唱歌和跳舞也是我的興趣。我通常不會在學校唱歌或跳舞，因為那讓我感覺不舒服，但當我在自己的房間裡，我會大聲唱歌和跳舞。在房間裡唱歌跳舞可以讓我盡情表演，我喜歡瘋狂和有趣的活動。

我覺得我的課外活動非常有趣，我非常享受！

羅穎悅（加州，學園雙語學校）

我從六歲開始上鋼琴課，到目前為止，我有三位鋼琴老師。彈鋼琴很有趣，但練習鋼琴卻沒有那麼有趣。練習鋼琴需要很長時間，占用了我很多其他時間，鋼琴不是我的主要樂器，所以我不想花很多時間練到完美，我的主要樂器是大提琴。

我的愛好是大提琴。我在六歲半時開始拉大提琴，我為我的大提琴取名叫「布朗尼」。三年前我加入管弦樂隊，在樂團裡，我結交了新朋友，玩得很開心。今年五月我加入了一個新的管弦樂團，我真的很喜歡音樂。

我的課外活動大部分以音樂為主，因為我拉大提琴和彈鋼琴，唯一能做、不易受傷的運動就是游泳，所以我參加了游泳隊，但我並不喜歡游泳隊，只是因為我的朋友在那裡，如果他們不在，我會感到孤獨。

除了游泳，我還上藝術課，藝術課使我感到輕鬆和快樂。我的藝術課不是一般的藝術課，我學的是電腦藝術。我的美術老師是媽媽的朋友，她是很好的人，而且教學速度不會太快。我喜歡電腦藝術而不是在紙上畫畫，坐在電腦前玩藝術很有趣。

足球 游泳 加州

上一則

粉紅吉普車

下一則

有湖為鄰

延伸閱讀

南加內陸 9 歲男孩游泳溺亡 4小時後才找到遺體

南加內陸 9 歲男孩游泳溺亡 4小時後才找到遺體
「多彩世界」繪畫展 徵集全球青少年作品

「多彩世界」繪畫展 徵集全球青少年作品
布碌崙足球春季培訓班 70華生獲結業證書

布碌崙足球春季培訓班 70華生獲結業證書
布碌崙工業城 25、26日首辦亞太裔快閃市集

布碌崙工業城 25、26日首辦亞太裔快閃市集

熱門新聞

黛安∕圖

千金小姐成女傭（上）

2022-06-28 02:02
黛安∕圖

千金小姐成女傭（下）

2022-06-29 02:02
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02

失而復得的女兒

2022-06-25 02:01

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%