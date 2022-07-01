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理想的暑假

楊瑷（加州，Bayside Academy）

暑假到了。六月八日我們學校中文班舉行了一年一度的學年末慶祝活動，我們不僅展出了中文班學生本學年的學習成果，而且還有唱歌、跳舞和遊戲站等豐富的遊藝活動。六月十五是這個學年的最後一天，十六日暑假就開始了！

我早早地訂好我的暑假計畫。暑假第一天，我會聽音樂、跟寵物玩、彈鋼琴和讀書。媽媽也給我準備了很多數學功課，所以我也會做數學。我最喜歡讀書，因為我覺得書很有趣。我的表姊也很喜歡讀書，但是我只在每個月的最後一個星期日可以看到她。大多都是她會跟她的媽媽、弟弟來到我的家，但是我也會跟家人開車去她們家。

表姊來我家的時候，我們會讀書和聽音樂。我跟她的關係比跟其他表親更親近，因為我們兩人同歲，而且我們都喜歡讀書和吹長笛。有時我們會吹二重奏。

我也會跟我的寵物玩。我有一隻兔子和兩隻豚鼠。兔子的名字是Toby，豚鼠的名字分別是S’mores和Marshmallow。S’mores和Toby很喜歡吃，牠們吃的東西可多了，有草莓、蘋果、燈籠椒、生菜，還有其他食物。因為食欲太好，S’mores長得很胖。

我的表親會從洛杉磯來到聖馬刁。我很少看到他們，所以我很興奮。我的表哥十九歲，他在上大學；我還有兩個表姊。一個十六歲、一個十四歲。我和弟弟喜歡跟他們玩紙牌遊戲，表哥設計了他自己的紙牌遊戲，所以我們會幫他測試一下效果。

暑假沒有體育課，但是我會跑步和游泳。我加入了學校田徑隊，因為我喜歡跑步，在那裡我交很多朋友。我也喜歡游泳，我尤其喜歡游泳比賽，所以我常常會跟弟弟比賽。有時候他會贏，但是大多時候都是我贏。

這就是我理想的暑假。即便不能做計畫中的每件事，我仍會很開心，因為夏天是讓我快樂的季節！

游泳 洛杉磯 蘋果

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