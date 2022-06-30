二月底，我買了七隻北美紅蛺蝶毛毛蟲，結果收到的那天，發現寄出地是華盛頓州 ，天氣非常寒冷，所以毛毛蟲全過世了。後來我們寫信建議公司不要在冬天的時候寄出毛毛蟲，不然容易發生悲劇。想不到，三月初春暖花開時，它又寄了七隻毛毛蟲給我們，每隻大約兩公分，活蹦亂爬，頭部與尾部都是黑色的，讓人分不清是頭還是尾，真是十分有趣！

牠們身體中段是淺橘色，往外一圈是深橘色，最外圍有一圈黑邊，黑邊上有白斑點。牠們當毛毛蟲的時期是五到十天，成繭時期為七到十天，羽化後只能存活約兩周。毛毛蟲每天可以長一寸，逐漸長大的時候，有些毛毛蟲的毛會變白色、頭會變橘色，過了兩三天，就會變全身黑色。要成蛹時，牠們會爬到蓋子上面，屁股結成一個硬塊，黏在蓋子內側的網子上，倒掛成J形狀。等牠們羽化出來時，翅膀是濕的，十分脆弱，此時翅膀正在充血，約半天到一天才能展翅飛翔。

第二隻蝴蝶羽化後，我等了好久，都以為牠的翅膀還沒乾，後來才發現牠的翅膀跟腳被蛹的絲線纏到，所以我小心翼翼地用剪刀把絲線剪掉，可惜牠還是無法飛翔，所以我們決定人工飼養，並幫牠取名為「小跛腳」。

為什麼我那麼喜歡小跛腳？一、當牠剛睡醒時，如果我摸牠，牠就會跳起來，並且「大蝶展翅」，超可愛！二、當牠餓的時候，會伸出口器讓我餵牠，並用四隻腳緊緊抓住我的手指頭。三、牠非常喜歡我用毛根做的吊床，經常在上面睡覺，十分逗趣。四、雖然牠不會飛，但是很會跳，常常不小心跳到我的腿上或地上，把我嚇一大跳。五、牠很愛跟我玩躲貓貓，常常躲在我用衛生紙幫牠鋪的床下，讓我一直找不到。

過了一周，小跛腳開始沒力氣，沒辦法爬上餵食器，身體也開始變黑，磷片掉落、翅膀破洞，讓我很擔心。我覺得小跛腳很特別，因為牠活了十九天，一般的紅蛺蝶只能活兩周，以人類來講，等於活了一百零八歲，可稱牠為「人瑞蝴蝶」了！當牠過世的那天，我足足哭了五次，在我心中，牠是一隻無可取代的寵物！