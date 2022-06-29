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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

小精靈

鄧穎芝（加州）

圓圓臉兒似蘋果

燦爛笑容像花朵

抱著娃   說說話

教她乖乖要聽話

眼睛溜溜小精靈

兩眉寬寬心兒闊

音樂聲起會舞動

左扭右擺真不錯

蘋果

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土半夏開花的早晨

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