夏威夷霍納吾那吾的故事

暑假，琪娜一家從紐約飛到歐胡島，再轉機到夏威夷大島。「Aloha！」這是夏威夷的問候語，從登機的一刻，熱辣辣的假期就開始了。飛機滿座，好像全世界的人不約而同要休息，要充電，同一時間登上飛機。

兩年前已經去過歐胡島，琪娜還記得那個陽光明媚、海水碧綠、美食誘人、風土迥異的海島。那次他們參觀了夏威夷主教博物館 和火奴魯魯藝術博物館，去了威基基海灘，一家人衝浪、游泳、攀登鑽石頂山，在鱗次櫛比的酒店和商鋪間遊覽，去波利尼西亞文化中心觀看夏威夷草裙舞等表演。火奴魯魯又稱檀島、檀香山，華裔的祖先們把島上盛產的檀香賣往中國，從而發展出美國最早的唐人街，夏威夷州 議會、伊歐拉尼宮和華人 博物館等都在唐人街附近。商鋪、古董店和廟宇星羅棋布，孔子、孫中山和觀音像互相包容，體現了華人信仰的多樣化。這次，他們直奔夏威夷大島，去看火山、博物館、美術館和其他景點。爸爸問琪娜對哪裡印象最深？琪娜說：霍納吾那吾神聖避難所國家歷史公園（Puuhonua o Honaunau National Historical Park）。

這個避難所是爸爸提議去的。在夏威夷文化中，違反神法會受死刑處罰，在部落之間的內戰中打敗仗後果也非常嚴重，會被追殺，唯一的生存機會是逃到神聖避難所。在四百年前，那裡是名符其實的天涯海角，遍地怪石嶙峋，三面是茫茫大海，一面是蛇蠍出沒的熱帶雨林，只有最勇敢最強壯的人可以克服千難萬險逃到那裡。避難所由三米高五米寬的黑色石頭砌成的高牆圍起來，那些石頭都是就地取材的火山熔岩凝固而成，入口處有兩面白旗，只要跑進去，就可以赦免一死，經過療癒和精神重建，就有第二次機會回歸社會。

琪娜看到許多座木雕神像，現仍守衛著奇阿威神廟，這裡還埋藏著二十三位夏威夷酋長的骸骨。琪娜把手按在熔岩上，感受到遠古傳來的能量。她想像著熔岩從噴湧的火山上滾滾而來，遇到海水發出衝天巨響，凝結後再經過長年累月海水沖刷，終於成為今天這個模樣，有的還保留著湧動的形狀，有的像經過鬼斧神工的雕鑿。看看爸爸媽媽，他們也顯得很激動，全家索性跟著媽媽在礁石灘上打坐。

時間過得很快，琪娜一家戀戀不捨地與夏威夷道別，在全美唯一的露天機場買了紀念品，支持當地經濟，揮手告別夏威夷，下次再見！