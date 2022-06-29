我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

夏威夷霍納吾那吾的故事

吳輝（紐約）

暑假，琪娜一家從紐約飛到歐胡島，再轉機到夏威夷大島。「Aloha！」這是夏威夷的問候語，從登機的一刻，熱辣辣的假期就開始了。飛機滿座，好像全世界的人不約而同要休息，要充電，同一時間登上飛機。

兩年前已經去過歐胡島，琪娜還記得那個陽光明媚、海水碧綠、美食誘人、風土迥異的海島。那次他們參觀了夏威夷主教博物館和火奴魯魯藝術博物館，去了威基基海灘，一家人衝浪、游泳、攀登鑽石頂山，在鱗次櫛比的酒店和商鋪間遊覽，去波利尼西亞文化中心觀看夏威夷草裙舞等表演。火奴魯魯又稱檀島、檀香山，華裔的祖先們把島上盛產的檀香賣往中國，從而發展出美國最早的唐人街，夏威夷州議會、伊歐拉尼宮和華人博物館等都在唐人街附近。商鋪、古董店和廟宇星羅棋布，孔子、孫中山和觀音像互相包容，體現了華人信仰的多樣化。這次，他們直奔夏威夷大島，去看火山、博物館、美術館和其他景點。爸爸問琪娜對哪裡印象最深？琪娜說：霍納吾那吾神聖避難所國家歷史公園（Puuhonua o Honaunau National Historical Park）。

這個避難所是爸爸提議去的。在夏威夷文化中，違反神法會受死刑處罰，在部落之間的內戰中打敗仗後果也非常嚴重，會被追殺，唯一的生存機會是逃到神聖避難所。在四百年前，那裡是名符其實的天涯海角，遍地怪石嶙峋，三面是茫茫大海，一面是蛇蠍出沒的熱帶雨林，只有最勇敢最強壯的人可以克服千難萬險逃到那裡。避難所由三米高五米寬的黑色石頭砌成的高牆圍起來，那些石頭都是就地取材的火山熔岩凝固而成，入口處有兩面白旗，只要跑進去，就可以赦免一死，經過療癒和精神重建，就有第二次機會回歸社會。

琪娜看到許多座木雕神像，現仍守衛著奇阿威神廟，這裡還埋藏著二十三位夏威夷酋長的骸骨。琪娜把手按在熔岩上，感受到遠古傳來的能量。她想像著熔岩從噴湧的火山上滾滾而來，遇到海水發出衝天巨響，凝結後再經過長年累月海水沖刷，終於成為今天這個模樣，有的還保留著湧動的形狀，有的像經過鬼斧神工的雕鑿。看看爸爸媽媽，他們也顯得很激動，全家索性跟著媽媽在礁石灘上打坐。

時間過得很快，琪娜一家戀戀不捨地與夏威夷道別，在全美唯一的露天機場買了紀念品，支持當地經濟，揮手告別夏威夷，下次再見！

夏威夷州 博物館 華人

上一則

百包治病

下一則

土半夏開花的早晨

延伸閱讀

「華人洋人都看不懂」成都換拼音版招牌 生意掉3成

「華人洋人都看不懂」成都換拼音版招牌 生意掉3成
比台灣「殭屍展」還恐怖 泰國醫學博物館全是「死人」

比台灣「殭屍展」還恐怖 泰國醫學博物館全是「死人」
華府2博物館選址 史密森尼評估4地點

華府2博物館選址 史密森尼評估4地點

推亞裔史入教材 2州議員獲華博會頒獎

推亞裔史入教材 2州議員獲華博會頒獎

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
黛安∕圖

千金小姐成女傭（上）

2022-06-28 02:02
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元