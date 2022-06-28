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童子軍夏令營

孫悅華（加拿大）

今天我第一次去夏令營。媽媽告訴我，我會和其他孩子一起住五 天，我興奮又緊張，整整三小時的車程都坐不住。

抵達夏令營時，我看到了我最好的朋友，我很高興至少有一個認識的人。這個夏令營的主題是哈利波特，工作人員讓我們抽籤分組，我和好朋友幸運地分到同一組。等大家集合完畢，領隊帶領我們來到營地。

營地很大，我們首先到吃早餐的地方，那是一個有屋頂的露天餐廳，中間有一個篝火爐，周圍環繞著非常小的房子。我問領隊這五天我們會睡在哪？他說我們會住在那些小房子裡。我抱怨房子太小了，他說那些不是房子，是Tabins。我很困惑，領隊便解釋，Tabins 是非常小的小屋，沒水沒電，也沒廁所，裡面可以住五個人。我很震驚地說：「這麼小的Tabin可以住 五個人嗎？」領隊點點頭並打開Tabin的門讓我一探究竟，那真的是一個很小的房間。

之後，領隊說我們可以自己選室友，我選擇和我的好朋友一起住，我們都非常開心。

之後我們放下行李準備去游泳。領隊帶著我們排隊前往游泳池，聽完救生員講解游泳規則和注意事項後，我們在水中玩了三十分鐘，大家都樂在其中。

接下來我們去射箭，將箭射向靶心對我來說很容易，而攀岩是我最喜歡的項目。

午餐時間時，我在「自助餐廳」中吃了麵。午餐後，我們回營地收拾物品、稍微休息一下，就接著去參加下一個活動了。這個活動只要出席就可獲得二十分，如果贏得比賽，則可獲得二十五分，就像在哈利波特裡一樣。

活動是「魁地奇」（Quidditch），我是搜捕手，所以我要抓住金探子。金探子是領隊扮演的，他的速度反應都很快，我們不斷地尋找機會抓住他，最終在大家互相配合下抓住了金探子，我們最後贏得四十五分，獲得了第一名！

這個夏令營太有意思，太令人難忘了。

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