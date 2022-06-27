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獨處的時候

龔于喬（馬里蘭州）

你喜歡獨處嗎？獨處不一定是自己一個人的時候。獨處時，孤單又無聊，而且容易讓人感覺時間過得特別慢。所以，當我需要跟自己獨處時，我會安排自己做一些活動。

例如，最近學校有很多考試，寫完考卷後，就會需要安安靜靜地等別人考完。我在考試前會先準備一本書帶去教室，這樣就不擔心會無聊了。有時候，我會用考場提供的計算紙畫畫或摺紙，好讓等待交卷的空檔，不會覺得是度日如年。

有時侯，一個人待在家裡，我會把握這個不會被妹妹打擾的時間練琴。這個時候，不僅可以精進琴藝，還可以打發時間，也不會太害怕只有自己留在安安靜靜的家，真是一石二……不對，是一石三鳥啊！

還有一個可以在獨處時做的事，就是大家都討厭的寫功課啦！疫情讓很多的活動從線下變成了線上，家庭作業當然也不例外。獨處時，我就打開電腦，接上耳機聽音樂，開始寫功課，還可以利用多餘時間複習功課與考試。

當然，寫完功課後就可以好好玩啦！我會馬上從椅子上跳起來，伸展伸展。我會去挖幾口冰淇淋，隨性撒上一些愛吃的新鮮水果粒，偷偷享受一下。我會問我的好朋友們誰也有空，視訊一起聊天或玩遊戲，好不快活。

誰說獨處一定會孤單又無聊呢？

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