我第一次看到醫生是在我剛出生的時候。過了兩個月，我因為一直吐又被帶去急診，結果醫生就在我的肚子上開刀，他開了三個小洞，把我胃裡面的肌肉 切開，所以我就可以吃東西，不會再吐了。為了這次手術 ，我住在醫院一個多禮拜。

在我四歲的時候，一年去了急診室兩次，也都要住院，那兩次都是因為我得了肺炎。住在醫院的時候，醫生也發現到原來我有氣喘。那次，我的醫生告訴我平常要注意預防的方法，媽媽也依照醫生的指示照顧我，所以我到現在一直都很健康，只有每年打預防針或健康檢查的時候，才會去看我的小兒科醫生。

Dr.Langlois是為媽媽接生的醫生，她一直看著我長大，因此非常了解我的健康情形，每次我去看她的時候都覺得很親切，真謝謝她。

王芝云（密西根中文學校）

我記得我們住在南京時，有一個家庭醫生叫Dr.Jergen。Dr.Jergen是德國 人，而他的太太是中國人，所以他住在中國很多年了。

Dr.Jergen是一位很有趣的醫生，他戴著一副鏡片又圓又小的眼鏡，我小時候覺得他的眼鏡很滑稽，每次都在心裡偷偷笑他。

我住南京那幾年常常去看他，因為以前我的腳踝常常不舒服，那時覺得可能我的骨頭有一點脆弱。

每次去找Dr.Jergen時，他總是很喜歡跟我和媽媽聊天。他和媽媽都很喜歡攝影，所以可以聊很久，他也告訴媽媽說他收集了很多老相機。

記得有一次我的腳底下長了一個疣，需要冷凍治療，而且每隔幾天就要去一次，整個療程很痛苦，但幸虧有Dr.Jergen仔細地為我治療。希望我以後再也不要長疣了。

Dr.Jergen對病人很有耐心，說話又風趣，在中國時有他來照顧我們一家人的健康，我覺得很幸福。