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最知心的朋友

羅慧凝（紐約，人力中心中文學校）

我的堂姊是我最知心的朋友。

我們從小就認識，每個周末都會去找對方玩。我們是無話不談的好閨密，經常和對方傾訴自己在生活中不開心的事情，還會一起玩遊戲。就算我們吵架了，也會在一兩個星期裡和好。

我們總能理解對方，會在對方感覺到不開心或生氣的時候去安慰對方。比如，在我來美國之前，我很害怕會與人相處不來，因為我不會英文。堂姊安慰我，還鼓勵我說，英文不會可以學，要勇於去面對，不要總往壞的地方想，相信美國同學一定也會很友好的。

即使我們現在都在美國，也經常會和對方視訊，有煩惱會和對方訴說，不管怎樣都不會把對方放在一邊不管。我們還約定：等長大了要一起出去旅遊，等長大了要做對方的伴娘，還有很多很多的事情要一起做一起去完成！

我們會一直是彼此最知心的朋友。

孫海瑞（紐約，人力中心中文學校）

我最知心的朋友名叫明明，我每天都會跟他玩好玩的電子遊戲。在玩遊戲的時候，他通常都會擊敗我。

雖然在玩遊戲這方面，他打得比我好，但是他的學習成績不如我，我的成績從沒低於九十分。於是周末有空的時候，明明會教我遊戲技巧，同樣的，我也幫忙他複習功課。

有一次，才剛放學我就和明明見面了。我們兩個一起去冰淇淋店買了兩大杯冰淇淋，我買巧克力口味，他買的是榴槤口味。我覺得好奇怪，就問他為什麼要買聞起來那麼臭的冰淇淋？明明回答說：「我很喜歡吃榴槤呀！」從那以後，我再也沒有跟他一起去買冰淇淋了。

但儘管如此，明明還是我最知心的朋友。

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