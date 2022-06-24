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溫哥華美食的誘惑

青才（俄勒岡州，OES高中）

眾所周知，溫哥華融匯世界各國美食，吸引了眾多遊客來此地度假，我們也不例外。每年，我們都會去加拿大溫哥華度假，每次去都有新體驗。

溫哥華有一個著名的美食廣場叫麗晶，裡面有一個很大的中餐美食中心。那裡有很多不同的大排檔，賣各種各樣的亞洲食品。每次去，有三道菜我們必點，因為它們的美味深深地烙在我們的記憶中。

第一道是小籠包。對我來說，小籠包最重要的是湯和皮，我覺得麗晶廣場的小籠包在這兩方面做得很完美。當帶著熱氣的小籠包送到面前時，我們首先被小籠包的肉香吸引。接著，就看到小籠包米白色的皮和肉汁緊緊裹在一起。小籠包只有薄薄一層皮，我有點兒擔心皮會被夾破，於是用筷子小心地夾到勺子裡，哇！居然沒有破。我暗暗地佩服師傅能做出這樣薄而有韌性的皮！

我輕輕地咬一個小洞，吸吮小籠包的湯。當湯一碰到我的舌頭時，它的美味瞬間充斥在我口中。真棒！帶著鹹味的肉湯，清香爽口，我好像被湯包的湯汁打了一記耳光，太美味了！

第二道是紅油抄手，記得我第一次去麗晶廣場就點了紅油抄手。紅油抄手看起來並不是很特別，只是一些餛飩，上面放著一些花生、豆芽和紅油。而實際上，它特別之處是強烈的紅油辣味。我不太喜歡吃辣的東西，但是當我吃紅油抄手時，因為味道太好了，我竟然忘記了我不吃辣。除了紅油以外，裡面的嫩肉和放在餛飩上的花生，也讓我覺得紅油抄手的確與眾不同。

最後一道菜是脆皮燒肉，它最重要的是皮的口感，如果外皮不脆，我不會吃。我一看到麗晶廣場的脆皮燒肉，就知道皮是脆的，因為它的皮上面有啞光的色澤。皮下面的肉和脂肪看起來也很嫩，油從肉上慢慢地滴下來，夾到嘴裡，肉脂在我舌頭上融化。咬一口，皮焦脆的聲音從嘴裡傳出。據說，皮脆肉嫩是這道菜的靈魂！

在我們的旅行中，除了看美麗的風景以外，品嘗人間的美食，也給我們帶來很多生活的樂趣。

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