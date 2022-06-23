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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

中美文化的差異

程麗安（加州，王倩中文學校）

中國和美國的不同有很多，但它們的文化差異又在何處？

首先，文化價值觀就不同。美國雖然只有兩百多年的歷史，但因為受到早期工業革命、啟蒙運動、獨立宣言和新制度的影響，美國成了一個強調民主、平等、自由的國家。而中國擁有五千多年的歷史，深受封建制度和儒家思想的影響，崇尚人性的倫理道德，形成了群體主義價值觀。

因此，中國和美國的人與人的關係也很不同。在美國，注重的是個人主義，追求自由、人人平等，沒有誰屬於誰，人們傾向於獨立生活。但在中國，強調的是集體主義和集體榮譽，認為個人的成功並不代表成功，所以都不喜歡做出頭鳥，「人怕出名，豬怕壯」；人際關係更強調家庭倫理，常常以幾代同堂為榮。

其次，中國和美國的教育也有很大不同。比如，美國的學校教導孩子們學習是自己的事，孩子們要自己思考想學什麼、該怎麼樣學。而中國的學校則是告訴孩子們該學什麼、該怎麼做。學校的整體系統也很不同，美國的學校是讓孩子們按照自己的興趣選擇課程，每節課都與不同的同學一起學習。在中國，從小學到高中，學生都是按照學校安排的課程，在固定的教室與固定的同學一起學習。

美國的教育注重培養孩子們創造力，靈活運用知識，達到「廣博」；中國的教育屬於灌輸式，注重鞏固知識和熟練掌握，達到「精深」。

最後，說說飲食文化差異。美國人講究理性飲食，不追求口感，認為熱量、維生素、蛋白質等等更重要。而中國人講求色、香、味俱全，菜式和烹飪手法五花八門，除了著名的八大菜系，各種地方菜式更是數不勝數。以廣東菜為例，因為在日常飲食中擅長以湯水及藥膳養生，成為香港人長壽登頂世界第一的秘訣！

中美文化的差異，特別是教育方面的差異，對我產生了很大的影響。原本在學校習慣被安排的我，來到美國後，便學會了自主選擇、自我負責。在這裡，老師讓孩子們懂得如何去規劃自己的未來，及如何根據規劃選擇課程。依照對未來的憧憬及興趣所選擇的課程，激發了我的熱情，讀書不再是負擔和壓力，我開始在學習中尋找自己未來前行的路徑，也看見了前方目標的燈塔，正照亮我前行的腳步！

教育 蛋白質 香港

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