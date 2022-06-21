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鳳凰城飆114度高溫 熱浪襲美 年死1500人一半是遊民

遠足

成譯（俄勒岡州，春和學園）

三月的一天，我們第一次去了Lacamas Creek Trail遠足，那天天氣很好，天上飄著一些白雲。  

我們在小路上走了一會兒，聽到了水聲，我猜想是一個瀑布，走過去一看，真的看到了一道寬寬的大瀑布。瀑布底下流著一條小溪，真美！水面上沒有橋，只有一些倒了的大樹與大石頭。媽媽覺得應該回到原來的路上，但爸爸覺得應該試試從小溪過到對面。於是，媽媽先下到溪邊探路，她手腳配合在溪水裡爬了一段，回來告訴我們：「大人應該過得去，但小孩可能不行。」爸爸不同意，所以他就自己下去看。在爸爸試著過小溪的時候，弟弟大叫著：「爸爸，回來！」他擔心爸爸會掉進水裡。

爸爸探路回來後，高高興興地說：「沒問題，聽我的就過得去，走吧！」然後，我就在溪水這邊等著，爸爸媽媽先幫弟弟過去。他們一會兒扯、一會兒推，終於把弟弟送到對岸。弟弟爬到一節樹根上，坐在那兒。我在另一邊看著他們，覺得好笑又害怕。

爸爸媽媽接著回來接我，爸爸站在水裡的石頭上拉著我，帶我一步一步地走在水裡的石頭上。走了幾步，他踩到一塊小石頭，不小心滑了一下，差點掉進水中。我本來有點害怕，當看到爸爸滑了一下，忍不住哈哈大笑，就沒有那麼怕了。

過了小溪，我們就吃了一些零食，太好吃了！吃完零食，我們繼續往前走，弟弟拉著爸爸，我拉著媽媽。爸爸和弟弟走得太快，轉個彎就不見了人影。我和媽媽走到他們轉彎的地方，左看右看，都沒有看到他們。這時，從左邊走來一個叔叔和一個姊姊。叔叔問：「你們在找一個很高的男人和一個穿黃衣服的小男孩嗎？我剛看見他們往那邊去了。」他指了指我們的右邊，我們向著他指的方向，走過去一拐彎，真的找到了爸爸和弟弟。

這就是我們那天遠足的經歷。遠足回來，我們在飯店吃了晚飯，那天的飯菜真是香啊！

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