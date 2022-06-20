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歐洲大使館日

龔予欣（馬里蘭州）

歐洲的大使館日很迷人，你可以看到科技、自然、人文的美好同時出現在你的面前。

例如，丹麥是樂高原創地，而丹麥大使館展示的VR更讓人印象深刻。丹麥VR有兩大主題：第一是在首都哥本哈根騎腳踏車；第二是用影片介紹他們國家如何節能減碳，影片有四種不同節能減碳的創意，我選的是如何讓房子「節能減碳」，比如說發明特殊的玻璃材質吸熱，讓室內保持溫暖，還可以省電，展現了他們獨特的好方法。

第二個是芬蘭大使館，館內一樣介紹他們國家的特色，例如提供冰河河水給參觀的民眾喝。他們還提供禮物，他們的禮物很棒，有巧克力及糖果，芬蘭糖果的顏色很多，他們還將兩種不同味道的糖很巧妙混在一起，風味很獨特！

接下來是讓我留下特殊印象的法、德大使館聯合展出，過去戰爭的歷史傷痕，讓現在的他們決定合作，向美國民眾展現他們願意一起面對未來的勇氣。當然，最讓我開心的是，德國有生產Haribo gummy bear（一種軟糖）。

還有一些大使館提供很有特色的美食，讓大家願意排隊等著品嘗，在瑞典大使館，你可以喝幾口拉花咖啡，搭配IKEA餅乾；愛沙尼亞大使館大方地發了四種不同口味的糖果。還有比利時跟歐盟，更發送好吃的鬆餅給參觀的遊客。

這次，我們還特別繞去一個中東的大使館─阿拉伯。阿拉伯大使館有特色咖啡，這些咖啡竟然有綠色、還有粉紅色的。粉紅色的喝起來甜甜的，綠色的喝起來比較像是沒放糖的咖啡。阿拉伯大使館還有讓我們試吃阿拉伯棗，還有他們給大家吃的飯跟平常很不一樣，是用雞肉加上優格，再和米飯拌在一起，吃起來獨特好吃。

明年的歐洲的大使館日，我還想再跟我的同學們一起去感受不同國家的風情與美食。

大使館 咖啡 減碳

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