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嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

我的媽媽

黃璿赫（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽每天早上都比我早起，她會幫我和妹妹準備去學校的點心和衣服，然後送我們去上學，之後再去上班。媽媽是研究癌症的科學家，她找到癌症的藥物，幫助很多人。下班後她要回家煮飯、看我的功課，還要陪妹妹念書玩遊戲。

媽媽跟我們玩遊戲的時候像兔子，她會笑得很開心。我不喜歡媽媽生氣的時候，媽媽生氣像一隻爆炸的老虎，她常常罵我，說我的作文很糟糕，也常唸我做事不專心。我想要媽媽當一隻兔子，天天笑。

媽媽做過讓我最感動的事情是帶我去佛蒙特州滑雪，開車要四到五個小時，但為了帶我去滑雪，她從不說累，讓我非常感動！我生病的時候，媽媽和爸爸會照顧我，幫我煮雞湯，我很謝謝媽媽。

為了報答媽媽，我會做讓媽媽開心的事情，像是教妹妹寫功課和陪她玩。我會每天給媽媽抱抱親親，因為我最愛媽媽，我會愛媽媽一千年！

陳妍嬣（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽長得很漂亮，她高高瘦瘦的，有一頭黑色的長髮、咖啡色的大眼睛；她戴著黑框眼鏡，還會配戴漂亮耳環，媽媽喜歡穿漂亮的裙子，她很愛笑。

媽媽在做包包的公司上班，平常工作很忙，但她一定抽空陪我跟妹妹玩。我覺得媽媽很厲害，可以同時做很多事情。媽媽教我做事要專心、認真會進步，我想跟媽媽一樣厲害。

媽媽喜歡帶我們出去玩，夏天我們會去台灣玩，冬天則會去滑雪。我記得跟媽媽第一次一起煮飯，我學了打蛋、切菜，還有炒飯。我現在知道怎麼做好吃的蛋炒飯了，還曾經做給全家吃，大家都很喜歡。我下次想跟媽媽一起做蛋糕！

我想跟媽媽說：「親愛的媽媽，謝謝您努力上班，照顧我跟妹妹。我會每天幫忙做家事、照顧妹妹，也會努力念書，讓您不擔心。謝謝媽媽，我愛您！」

滑雪 癌症 咖啡

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