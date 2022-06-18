時間過得真快，一轉眼，我在人力中心中文學校讀了六年了，如今即將畢業，我要升初中了！這令我很開心。

學中文對我很重要，如果我沒有學中文的話，我不會看也不會寫中文，也可能無法跟爸爸媽媽溝通。我特別感謝所有教過我的老師們，他們教了我很多東西，對我的幫助很大。在最困難的時候，如疫情 期間，學校為了讓我們繼續學中文，特別開設遠端課程，讓我們不會因為疫情而停止學中文。

經過這麼多年，我的中文進步很多，不僅會寫文章，還會讀古詩和欣賞古詩的意境之美。在中文學校學習期間，我還認識了很多新朋友！

我知道學中文對我很有用，將來長大之後，中文可以幫到我，找工作的機會也更多。所以，即使初中的課程會更難，但我會堅持努力學中文。

陳馨安（紐約，人力中心中文學校）

我即將升初中了，七年過得真快。我學到了很多東西。

六年前，我寫字像在畫畫，話也說不太清楚，記得那時媽媽教我寫我的名字，我寫完給媽媽看，雖然媽媽笑著說：「好漂亮」，但我其實知道自己寫得不好，也聽不懂大人說的話。後來，我漸漸能聽懂大人說的話，字越寫越好，也可以讀很多中文字了。經過這幾年來的學習，我覺得我的中文程度提升了很多。

記得有次我跟媽媽在公車上遇到一位講中文的老婆婆，老婆婆問了我一些問題，有些我回答不了，我們聊了一會兒。

老婆婆下車後，我跟媽媽說：「老婆婆的中文說得很好，她是從中國來的。」我很高興，學了中文後我可以跟不會說英文的人交談了，以前我是不可能做到的。

我要感謝老師們一直那麼耐心地教我，直到我明白為止；感謝爸爸媽媽幫助我做功課，一直鼓勵和支持我；感謝我的同學們陪伴我一起學習，使我能堅持到六年級畢業。