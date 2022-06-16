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給爸爸的信

王欣（紐約，人力中心中文學校）

親愛的爸爸：父親節快到了，我在這祝您父親節快樂！

當您看到這封信時，我知道您會有很多疑問，因為我和您住在同一個家，也天天見面。可是，即使我們天天見面，聊天的機會也很少，所以我寫了這封信。

今年和往年一樣，我沒能送您什麼貴重的父親節禮物，但是等到我會賺錢的時候，我一定會買給您更好的禮物。

回想這十五年來，我很感恩可以擁有您當我的爸爸。我知道我有很多次做錯事，讓您非常頭疼。但我真的很高興，因為您總是一直支持我和相信我，我也知道您為了我和姊姊付出了很多。

從我有記憶以來，您都在工作，很少休息，每天早出晚歸，總在我睡覺時候回來，甚至節日您也還在努力工作；有時，一年一度的生日您也會錯過。這些我都看在眼裡，我不怨您，我真的很感激您為我們這個家付出了一切。您還教會我不要輕易放棄的道理，這樣的道理使我永遠受益卻無以回報。

在您休息的時光，我們都會很快樂。我還記得兩年前當新冠疫情爆發，城市封鎖開始時，我們一家人都待在家裡，您會給我們做好多好多好吃的食物，有雞翅膀、餃子、獅子頭等等。由於好久沒有嘗到您做的菜，我那時高興壞了。我知道，那幾個月也是您最煩躁的時期，因為餐館暫時關了。您雖然不說，但我明白東西都貴了，又沒有工作，您就沒辦法養家。直到那天，餐館重開時，我看到您鬆了一口氣，可我知道您又要很辛苦了。

爸爸，今天給您的信先寫這些吧，下次我再與您分享其他的事情。爸爸，藉此機會我想對您說：「親愛的爸爸，您辛苦了！謝謝您，我愛您！」

祝您身體健康，工作順利，萬事如意！

您的女兒：王欣

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