《特大號牙刷》系列之二／敢啃鐵的三角牙

美麗聰明的海豚住在海灣咖啡 色小屋裡，陽台上曬著的牙刷比鱷魚的牙刷還長，她有兩百多顆牙齒。動物們喜愛她，因為她是一級野生保護動物，體形優美、性格溫和。

金絲猴、丹頂鶴、綠孔雀、紅海龜、黑鸛、紫貂、棕熊、赤狐、斑馬、雲雀、畫眉、犀牛、袋鼠、鴕鳥、獼猴、長臂猿、梅花鹿、海豹和水獺，這些天上飛的、地上跑的和水裡游的野生保護動物，紛紛趕來觀看海豚表演。海豚嗖地跳往空中並急速旋轉，接著衝浪、翻筋斗、潛泳，從浪花四濺到河面不起一點水波，動物們一個個屏住呼吸，看得眼花繚亂。鱷魚自認比不上海豚，海豚潛水比潛水艇還快呢！

正在此時，漂亮小屋發出呼叫：「快去救鯊魚，鯊魚遭到海盜圍捕！」動物們聽了，急速行動起來。灰狼、赤狐、棕熊和犀牛沿著海岸狂奔，鱷魚潛水前往，河馬從家裡直奔海灣深水區。

幾個海盜駕著小船，在深水區撒開大號漁網，狂笑著罩住了鯊魚。他們偷獵的目的，就是為了販賣鯊魚的魚翅。面對海盜投擲的魚叉，鯊魚的眼睛像噴出火來，一邊在漁網裡拍打、翻滾，一邊撕咬著鐵絲製成的漁網。鯊魚的血盆大口裡，滿布著一排又一排的三角形牙齒，第一排牙齒直立著，後面幾排牙齒互相覆蓋，前排的牙齒受傷脫落，後排的牙齒自動補上。滿嘴尖利的牙齒不斷更新，一生替換的牙齒加起來上萬顆。

鱷魚和河馬趕到深水區時，鯊魚的灰背和白肚子上已傷痕累累。鱷魚衝上去，甩動又長又粗的尾巴，將海盜一個個打落海水。河馬挺身上前，鼓足力氣，將海盜船掀翻。海盜們哭爹喊娘，拚命逃上岸去。鯊魚得救了！

迅速趕到的灰狼、赤狐、棕熊和犀牛將海盜團團圍住，海盜只得跪下求饒。一會兒，警車呼嘯而至，海盜一個個束手就擒。鯊魚感謝大夥兒相救，感謝紅海龜替他撿回掉落在珊瑚叢裡的牙刷，那是天下唯一的特大號牙刷。

這時，勝利的號角聲響起。漂亮小屋大聲呼籲：「關心海洋動物，保護鯊魚，救救鯊魚！全球魚翅交易量每年一萬噸，兩百六十萬至七百三十萬鯊魚慘遭捕殺，嚴重破壞生態平衡，偷獵鯊魚的船員必須判刑三年！」（系列完）