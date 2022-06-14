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有趣的自行車體驗

李峰演（紐約，人力中心中文學校）

我每個星期都要坐七號車去皇后區的Vernon大道打冰球。因為離曼哈頓只有一個站，坐地鐵才三分鐘，所以我覺得皇后區離曼哈頓特別近。但是媽媽告訴我，其實它們之間隔著一條東河，距離比一般的一個站還要長，她建議我們騎一次自行車跨過皇后區大橋，看看究竟是不是比想像中遠。於是我們帶上水瓶，騎著自行車開始了橫跨皇后區大橋的體驗。

皇后區大橋建於一九零九年，全長一千一百三十五公尺，是著名的雙層懸臂橋。我們從東五十九街出發上了大橋。一開始的上坡路很陡，雖然我的小自行車有變速，但我還是用盡了力氣拚命騎，費了好大的勁才上橋。我們身邊一直有看似很專業的自行車手快速經過，我真羨慕他們，也希望能像他們那樣輕鬆地騎上橋。

上了橋之後的路平坦多了。我抬頭仰望那高高的懸索，它們是那麼粗、那麼長，一根一根牢牢地拉著橋身，保護著過橋的每個人、每輛車。我一邊騎著自行車，一邊享受從橋上看到的風景。騎到橋中央時，我清楚看到了我從沒去過的羅斯福島，它比我想像的還小，但那裡有很多大樓，我很好奇那邊是不是有學校和商店，希望以後有機會能去看看。

橋上的風很大，但我覺得吹著特別舒服。我們頂著風繼續騎，終於騎到了我最喜歡的下橋那段下坡路了。不剎車還真有點危險，但是疾馳而下的感覺太刺激了！我很快就騎到了橋下，因為太快了還讓媽媽擔心。

在橋上騎騎停停，花的時間也長得多，但是我卻覺得時間過得很快。所以我告訴媽媽，我還是覺得皇后區和曼哈頓很近。

這是一次有趣又美好的體驗，我決定以後要騎著自行車經過曼哈頓的每一座橋！

皇后區 曼哈頓 地鐵

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