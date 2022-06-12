我小時候不喜歡洋娃娃，但很喜歡各種大小不同的恐龍 玩具。從影片和媽媽講的睡前故事，我知道恐龍在很久很久以前就已消失。

考古學家慢慢地尋找和探討，找到牠們埋在地裡的骨頭，再將牠們拼湊一起，而發現有各種不同的恐龍，這個過程非常有趣，所以我希望能成為一名考古學家。

也許我也會發現更多的骨頭，找出更多不同種類的恐龍。

我夢想著能當一名考古學家，直到我七歲時，我家的薩摩耶大狗生病了，而且在短短兩個星期就死了，讓我們全家都很難過。從那時候起，我便希望我是一名獸醫，可以治好那些生病的小動物，這樣牠們就可以陪著喜歡牠們的人類，一起過著健康快樂的每一天。

許厥峰（加州，學園雙語學校）

我小時候的夢想是當一位地質學家，因為我很喜歡收集岩石。到了三年級，我記得我想當一位醫生，因為我的婆婆得了癌症 ，我希望可以尋找治療癌症的方法來幫婆婆。到了現在，我的夢想又變了，我才發現隨著年紀的增長，夢想可能會改變。

現在我的夢想是當一位投資 銀行家，因為我的父親激勵我，像他一樣成為投資銀行家。我覺得這份工作很有趣，而且具有挑戰性，因為我會學到不同行業和公司的常識，也會學到怎樣幫公司改進、併購和擴展。爸爸也告訴我，當一位成功的投資銀行家需要有好的大學教育和學問，也需要不怕艱苦長時間地工作。

除了工作以外，我也希望我能參加籃球隊，因為我很喜歡打籃球，也覺得打籃球是一個非常好的健康活動。

我的父母告訴我，無論我的夢想是什麼，都需要從現在就開始用功、努力工作，才有機會達到目標。