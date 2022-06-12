我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

我的夢想

葉宇安（加州，學園雙語學校）

我小時候不喜歡洋娃娃，但很喜歡各種大小不同的恐龍玩具。從影片和媽媽講的睡前故事，我知道恐龍在很久很久以前就已消失。

考古學家慢慢地尋找和探討，找到牠們埋在地裡的骨頭，再將牠們拼湊一起，而發現有各種不同的恐龍，這個過程非常有趣，所以我希望能成為一名考古學家。

也許我也會發現更多的骨頭，找出更多不同種類的恐龍。

我夢想著能當一名考古學家，直到我七歲時，我家的薩摩耶大狗生病了，而且在短短兩個星期就死了，讓我們全家都很難過。從那時候起，我便希望我是一名獸醫，可以治好那些生病的小動物，這樣牠們就可以陪著喜歡牠們的人類，一起過著健康快樂的每一天。

許厥峰（加州，學園雙語學校）

我小時候的夢想是當一位地質學家，因為我很喜歡收集岩石。到了三年級，我記得我想當一位醫生，因為我的婆婆得了癌症，我希望可以尋找治療癌症的方法來幫婆婆。到了現在，我的夢想又變了，我才發現隨著年紀的增長，夢想可能會改變。

現在我的夢想是當一位投資銀行家，因為我的父親激勵我，像他一樣成為投資銀行家。我覺得這份工作很有趣，而且具有挑戰性，因為我會學到不同行業和公司的常識，也會學到怎樣幫公司改進、併購和擴展。爸爸也告訴我，當一位成功的投資銀行家需要有好的大學教育和學問，也需要不怕艱苦長時間地工作。

除了工作以外，我也希望我能參加籃球隊，因為我很喜歡打籃球，也覺得打籃球是一個非常好的健康活動。

我的父母告訴我，無論我的夢想是什麼，都需要從現在就開始用功、努力工作，才有機會達到目標。

恐龍 投資 癌症

上一則

追尾驚魂

下一則

那個小孩沒有在戰爭中死去

延伸閱讀

「侏羅紀世界3」洛杉磯首映 克里斯笑認小孩比恐龍好養

「侏羅紀世界3」洛杉磯首映 克里斯笑認小孩比恐龍好養
吳澧培英文回憶錄 12日辦簽書發表會

吳澧培英文回憶錄 12日辦簽書發表會
NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇

NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇
NBA／在勇士能單純打球 格林又嘴杜蘭特「離開是錯的」

NBA／在勇士能單純打球 格林又嘴杜蘭特「離開是錯的」

熱門新聞

芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00
吳孟芸∕圖

生命的游絲（上）

2022-06-06 02:02

最後幾步路

2022-06-05 02:01
吳孟芸∕圖

生命的游絲（下）

2022-06-07 02:02

小心詐騙

2022-06-06 02:00

下一句，我懂

2022-06-09 02:01

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望