想到吃晚餐我就好興奮，因為爸爸像廚師一樣，總是煮出美味又可口的菜。爸爸不但會煮菜，而且還會教我怎麼煮菜，讓我感到很驚喜。我真的好期待有一天能像爸爸一樣。

「哄…」廚房的排油煙機被打開了；「滋滋滋…」甩鍋的聲音出現了，我就知道爸爸在煮飯了。這時我正在認真地彈鋼琴，妹妹正在看書。不久媽媽從廚房端出好幾道美味的菜，這就是我們家的晚餐進行曲。

桌上有香氣撲鼻的滷肉，還有清脆的蔬菜 。媽媽總是叮嚀我們不要在吃飯時講話，但妹妹還是不停地分享她在學校的趣事。我們家的晚餐時光有我和妹妹，變得熱鬧無比。

我喜歡和家人吃晚餐，因為很甜蜜也讓人陶醉，就像喝了一杯清涼的氣泡水，又吃了一口草莓冰棒一樣。我們家的晚餐時光甜蜜又幸福。

郭妍昕

每到晚餐時間，我就充滿期待。因為媽媽有時會煮我最喜歡的魚，有時會煮美味的火鍋。無論媽媽煮什麼樣的菜，我都要吃光它，因為媽媽很用心，也很辛苦。

「嘩啦啦！」媽媽在廚房裡洗菜；「叮！」烤箱裡的魚烤好了。那時我正在房裡寫功課，爸爸在書房打電腦，弟弟在房間玩玩具，我們都被烤箱傳出的香味吸引了。不久又從廚房傳來啪搭啪搭、咚咚咚、滋滋滋的聲音，這些煮菜發出來的聲音，就像是廚房的音樂會。

終於開飯了，桌上有營養好吃的魚肉、香噴噴的滷肉和鬆軟的炒蛋。我和弟弟一邊看電視一邊吃飯，媽媽總是叮嚀我不要吃太快，也不要跟弟弟聊天，她總是說：「嘴巴裡有食物會很容易噴出來」。

我覺得跟家人吃晚餐好放鬆，就像躺在蘋果 樹下看著藍色的天空，又好像聽著輕鬆音樂一樣。我們家的晚餐時光真的很隨性！