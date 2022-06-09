一年又過得如此之快，我還記得我第一次進入這所學校是什麼時候。對我來說，起初，這不是我所期望的，作為一個懶惰的孩子，我從來沒有真正想學習一門新語言。然而，隨著年齡的增長，我突然意識到報讀中文學校是一件好事，它幫助我提高了我對語言的使用能力。我不經常使用中文，但如果我想和我的親戚交談，它真的很有幫助。

老實說，我很懷念低年級的時光，好希望能回到新冠疫情 爆發之前的樣子。令人驚訝的是，我讀中文學校已經六年了，真不敢相信時間過得有多快！在我的六年小學生活中，感覺就像是純粹的幸福。

每年，我都能見到以前的同學，知道我不必再為交朋友而煩惱，這讓我很高興。 再加上，同學和朋友變得像家人一樣，有時候，我與中文學校同學在一起的時間，似乎比在普通學校的時間還要多。

當我剛開始上中文學校時，我其實非常不情願，只想待在家裡睡覺。我從來沒有真正感受到嘗試任何事情的衝動，所以當我嘗試學習中文時，我很容易就放棄了。不過，幸虧有我的父母在一旁鼓勵我，改變了我的想法，我開始喜歡學習中文了，並且，學中文也在很多方面幫助了我。經過多次嘗試，我終於能夠說得流利一些，學習到這個程度時，我非常興奮和高興。學習中文可能會很痛苦，但它就像路盡頭的光。

我希望在華僑學校畢業之後，我還會繼續學中文、還能和同學們保持聯繫，也希望未來的我會更頻繁地使用中文。到頭來，我還是原來的我，我沒有改變，仍然渴望華人 的語言和傳統。我非常感謝馮郁雯老師的諄諄教導，以及僑校提供的舒適環境。再見了，最親愛的中文學校！