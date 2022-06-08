《特大號牙刷》系列之一／陽台上的大牙刷

遙遠的地方，有條藍湛湛的長河。小船如同魚兒穿梭往來，垂柳彎下腰對著河面照鏡子。岸上有幾幢漂亮小屋，陽台上曬著特大號牙刷，野豬鬃做的牙刷毛，柳枝做的牙刷柄。

大清早，漂亮小屋忽然說起話來：「這裡是野生動物保護區，四月十四日是國際海豚日，上午十點，海豚在海灣表演潛泳，歡迎大家前往觀看。此外，三月一日國際海豹節、六月八日世界海洋日、十月四日世界動物日，這裡也有動物表演。」

白兔最喜歡看表演，但怕撞見灰狼。她怨恨灰狼又凶惡又強壯，憑什麼住進那幢薑黃色小屋？自己明明是弱小動物，卻沒有資格受到保護。論牙齒，我的嘴裡也有二十八顆牙齒。她正在忿忿不平，卻見灰狼筆直走來，嚇得轉身就逃。

其實灰狼又長又窄的嘴裡有四十二顆牙齒，他的牙刷比兔子的牙刷長多了。因為灰狼近年來越來越少，有些地區根本見不到，所以被評為二級野生保護動物。

灰狼沒有去追白兔，他剛刷完牙，急著趕往大河盡頭的海灣。途中見到了河馬，他就問河馬去不去看海豚表演。

河馬住在粉紅色小屋中，屋裡有地下室，河水嘩嘩漫了進來。他正浮在水裡，張開粉紅色的大嘴，慢吞吞刷著牙。河馬那鏟子般門牙，在非法買賣中能賣很高的價錢，為此常被獵人追殺，所以也被評為二級野生保護動物。

河馬揚了揚長得出奇的牙刷，對灰狼說：「我哪有臉去見海豚？我不會游泳 ，只會用笨力氣，靠著自己的粗腿踩著水走。」灰狼告別河馬，他見河馬的牙刷比自己的牙刷還長一截，心想：誰的牙刷長，誰的牙齒就多，誰的牙齒多，誰的勁頭就大。捕食、打架，不就是靠牙齒嗎？誰不想炫耀自己的大牙刷呢？

不一會兒，灰狼來到鱷魚住的灰褐色小屋旁。鱷魚是一級野生保護動物，他正張開又長又硬的嘴，讓幾隻小鳥停在舌頭上，小鳥跳來跳去，快活地替他剔牙。

灰狼看到鱷魚嘴裡有六十至八十顆牙齒，很羨慕鱷魚和小鳥交上朋友，能省去不少刷牙的時間。

他邀鱷魚一起去海灣，鱷魚就讓灰狼伏在自己皺巴巴的深綠色背上，飛快地馱著他一起去看海豚表演。

（待續）