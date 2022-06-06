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我的櫻花樹

楊馨韻（俄勒岡州，春和學園）

春天裡，我高高興興地奔向我的校園，尋找著我喜歡的櫻花樹。

春天的樹上，雪都化了，小花蕊一點一點地往外冒。這時的小花蕊是雪白的，偶爾有幾朵是淡粉色的。我欣賞著陽光照耀下的櫻花樹，猶如欣賞美麗的電影畫面。我坐在樹下，看著樹上的每一朵小花，高高的樹上、點點的櫻花，彷彿是滿天的小星星，真是美不勝收！樹的周圍是一大片草地，顯得樹更高更大。春天裡的櫻花，每天都有變化，我每天看也看不厭煩。

夏天裡，櫻花樹同樣讓我牽掛。我一到學校，就跳出車門，趕緊往校園裡飛跑，尋找著那棵屬於我的櫻花樹。夏天的樹上，花兒掉了，長出了青翠的葉子。小鳥在樹枝上唱著歌，真好聽！樹葉綠綠的、肥肥的，比春天更充滿生機。

秋天裡，我慢慢地走在校園中，看著滿地的落葉，來到我的櫻花樹下。

它的葉子變紅了，變黃了，開始掉了。周圍的草也變淡了，感覺整個環境都安靜下來。沒有春天的新鮮，沒有夏天的活潑，但是有秋天的寧靜。  

冬天裡，我一步一步地走在校園的雪地上，又來到了我的櫻花樹下。樹枝上已經有一層雪了，周圍的草也是一片白。花沒了，葉子也不見了。  

冬天的櫻花樹，沒有春天新鮮，沒有夏天活潑，沒有秋天寧靜，但它充滿著期待，蘊藏著無限的生命力，因為等冬天過去，春天又會長出美麗的鮮花。

四季裡的櫻花樹美化著校園，感動著我。

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