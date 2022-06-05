七年前我走進人力中心中文學校，彷彿只是昨天。記得那天我特別緊張，因為我不知道自己會遇到什麼樣的老師，要寫什麼樣的字，還有課程。如今小學將畢業，我有很多話想跟老師和家人說。

剛開始，我總是寫不好中文字，媽媽總會很失望地說：「把這些字擦了，重寫一遍！」很多時候我都不明白為什麼我必須學中文，後來漸漸懂了，因為我是中國人，雖然在美國出生，但我必須學習中文。

隨時間過去，我的中文越來越好。教我一年級的羅老師推薦我參加演講比賽，當時我很感動，因為她認可了我。

我非常感謝老師和家人。感謝老師們教了我中文和中華文化，感謝家人陪伴我度過這七年。我更要感謝媽媽花那麼多錢，讓我學中文及其他才藝，我才能有今天的成績！

李潔媚（紐約，人力中心中文學校）

六年前第一次去中文學校時，我感到很緊張。因為在新學校會有很多新同學、新老師，還要學習許多新事物。那時候，我一個中文字都不會讀，但我是一個中國人，所以我決定要努力學好中文。

學中文並不容易。剛開始我都不懂，不會寫字，不會認也不會讀。我跟媽媽說：「學中文有什麼用？」媽媽說，學中文有很多好處，以後可以用中文跟別人交談，也可以教別人中文。媽媽鼓勵我堅持學下去，所以我答應她會努力學中文，讓她看到好成績。

時間過真快，我已經學六年中文，現在我會說、會讀，也會寫作文了。如今我將從小學畢業，我要感謝父母、老師和同學的支持。從六歲到現在，學中文的過程中我經歷很多困難，但我沒放棄。之後我還會繼續學中文，學習更多中華文化，希望有天我去中國時能用中文跟人溝通！